Tragédia

Vítimas foram atingidas por veículo

Dois adultos e uma criança morreram um acidente registrado no quilômetro 92 da BR-174, estrada que liga Manaus a Boa Vista. O caso aconteceu na zona rural de Presidente Figueiredo.

As vítimas são Kelly Regiane Bia Gomes, 42, Dainler Lima Vulcão, 43, e Clara Victoria Gomes Vulcão, 10. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, o acidente ocorreu por volta de 17h15 do sábado (14).

As vítimas estavam na parada de ônibus, sentido Presidente Figueiredo, quando houve uma colisão entre uma Nissan Frontier e Fiat Siena, que estavam no sentido Manaus/Presidente Figueiredo. Os veículos ficaram parados na pista, sem sinalização, e uma Ford Ranger, que trafegava no mesmo sentido, tentou desviar do Siena, fazendo uma manobra na contramão.

A Ford Ranger se deparou com outro veículo em sua direção. Na tentativa de evitar a colisão frontal, o condutor do outro veículo manobrou para fora da rodovia, atingindo as três pessoas, que morreram no local.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local. O acidente será investigado.