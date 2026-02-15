Acidente

Um carro alegórico da União de Maricá, do Rio de Janeiro, teve um problema técnico e atropelou pelo menos três pessoas na madrugada deste domingo (15), de acordo com o Portal Terra. Segundo testemunhas, o veículo teve um princípio de incêndio antes de ocorrer o acidente.

O atropelamento aconteceu no segundo dia de desfiles da Série Ouro, principal divisão de acesso ao carnaval do Rio de Janeiro. Ao Terra, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde, sendo uma delas com fratura grave na perna direita.

“Na saída do último carro da União de Maricá, um homem foi atingido pela alegoria. Ele foi socorrido pelos bombeiros, atendido e estabilizado no posto médico da Secretaria Municipal de Saúde, na Apoteose, com fratura grave na perna direita. Em seguida, foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde será submetido a cirurgia. Outros dois homens tiveram ferimentos leves e foram levados por maqueiros ao posto. Um deles foi atendido e liberado. O outro foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, para a realização de exames complementares”, informou o órgão.

Em nota, a União de Maricá afirmou que está acompanhando as vítimas do acidente e prestando todo o apoio necessário.

(*) Com informações do Portal Terra