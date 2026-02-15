Conscientização

Público recebeu orientações sobre a importância dos cuidados com a saúde durante os eventos carnavalescos

A Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred), da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), realizou, na noite deste sábado (14), durante o Carnaval, uma ação educativa em alusão à campanha Fevereiro Laranja e Roxo, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Os profissionais da Fenapred ofereceram orientações sobre a importância dos cuidados com a saúde durante os eventos carnavalescos, com foco também na conscientização sobre doenças como lúpus, fibromialgia, Alzheimer e leucemia. A iniciativa integra uma série de atividades realizadas pela Frente Parlamentar ao longo do mês.

“Todo dia é dia de cuidar da saúde, mas, neste período, é fundamental reforçar o alerta à população sobre os cuidados necessários. O material distribuído durante o Carnaval contribui para prevenir doenças graves e salvar vidas”, destacou o deputado estadual João Luiz, presidente da Fenapred.

Ações por Manaus

Durante o período carnavalesco, também foram distribuídos materiais educativos da campanha “Basta de Autolesão, Depressão e Suicídio” de “Fevereiro Laranja e Roxo”, como flyers e ventarolas, em vários pontos de Manaus.

Campanha de Fevereiro

O mês de fevereiro é dedicado à conscientização e ao combate a doenças representadas pelas cores roxa e laranja. A campanha “Fevereiro Roxo e Laranja” busca sensibilizar a população sobre quatro condições graves que afetam milhões de brasileiros: lúpus, fibromialgia, Alzheimer e leucemia.

Sobre a Fenapred

Instalada em 2023, a Frente Parlamentar tem como objetivo contribuir para o fortalecimento de políticas públicas e estratégias de prevenção à depressão, ao suicídio e ao uso de drogas. A iniciativa foi criada por meio da Resolução Legislativa nº 859, de 8 de abril de 2022, e também oferece serviços de atenção psicossocial voltados à saúde mental da população amazonense.

Somente no primeiro semestre de 2025, a Fenapred já realizou mais de 3,9 mil atendimentos em ações sociais promovidas em diferentes regiões do estado. Entre os serviços oferecidos estão atendimentos psicológicos, apoio social e orientações sobre cidadania.

(*) Com informações da assessoria