Festa

A Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), realiza o “Carnaval Com Cultura”, nesta segunda-feira, 16/2, das 16h30 às 22h, no estacionamento do mirante Lúcia Almeida, centro histórico da cidade. A ação integra o programa “Manaus Faz Cultura 2026”, que tem como objetivo promover ações culturais gratuitas à população.

A programação contará com o grupo Maracatu Pedra Encantada, Adryaninho Star, com músicas de beiradão, o tradicional Bloco do Frei, com os bonecos que homenageiam personalidades da cultura amazonense, a banda de metais Frevo 2, com muitas marchinhas, e terá o encerramento com a banda Impakto.

Durante a programação, haverá uma homenagem à “Tia Nazinha”, moradora histórica da rua Frei José dos Inocentes, onde construiu uma grande família, sendo 18 filhos, dezenas de netos e bisnetos, e tornou-se referência comunitária. Foi a primeira baiana da escola de samba Aparecida.

A diretora do Concultura, Janayna Castro, participará do evento e estará disponível para atendimento à imprensa a partir das 17h30.

SERVIÇO :

O quê – Prefeitura de Manaus realiza o “Carnaval Com Cultura”

Quando – Segunda-feira, 16/2

Horário – 16h30 às 22h (com atendimento à imprensa às 17h30)

Local – Estacionamento do mirante Lúcia Almeida, na avenida 7 de Setembro, Centro Histórico de Manaus

(*) Com informações da assessoria