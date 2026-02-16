Carnaval 2026

A Primos da Ilha é a grande campeã do Grupo de Acesso B do Carnaval de Manaus 2026. Representando com orgulho o bairro de Santa Luzia, na Zona Sul da capital, a escola conquistou o primeiro lugar após um desfile marcado por emoção, organização e forte participação comunitária, garantindo o acesso ao Grupo A no próximo carnaval.

Com o enredo “Mulher que Empreende, Mulher que Vence”, a agremiação levou para a avenida uma homenagem potente às mulheres que transformam realidades por meio do trabalho, da criatividade e da resistência. O desfile destacou histórias reais, símbolos de luta e conquistas femininas, conectando arte, identidade social e valorização da mulher amazônida.

O título coroa um processo de reconstrução vivido pela Primos da Ilha nos últimos anos. Em 2025, a escola bateu na trave e ficou muito próxima da conquista. Em 2026, com planejamento, união e envolvimento direto da comunidade, o resultado veio. Fantasias, alegorias e evolução refletiram um trabalho feito a muitas mãos, dentro e fora do barracão.

Para o presidente Renato Barros, a vitória tem um significado que vai além do troféu. “Esse título é da comunidade. É de cada pessoa que colocou a mão na massa, que acreditou quando parecia difícil. No ano passado a gente chegou muito perto e doeu, mas isso nos fortaleceu. Em 2026, todo mundo trabalhou junto, com amor, responsabilidade e propósito. Quero agradecer ao nosso diretor de carnaval Felipe França, à nossa carnavalesca Luana Janaína, a todos os segmentos da escola, aos componentes, à comunidade que nunca soltou a mão da Primos da Ilha e ao nosso padrinho, o vereador Ivo Neto, que acreditou e caminhou com a gente. Ver esse trabalho coletivo dar certo é emocionante. Agora vamos com tudo para o grupo de acesso A, em 2027”, destacou.

