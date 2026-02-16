Fiscalização

Falta de bombeiros civis e ausência de documentos obrigatórios motivaram autuações durante operação

Quatro bandas e blocos de carnaval foram autuados por irregularidades durante fiscalização neste domingo (15/02), nas zonas Sul e Centro-Sul de Manaus. A ação faz parte da programação do Carnaval na Floresta 2026, com atuação da Central Integrada de Fiscalização (CIF) que vistoriou oito agremiações ao todo.

Entre as irregularidades encontradas está a ausência da quantidade mínima de bombeiros civis exigida para a realização do evento. Uma das bandas foi notificada pelo Corpo de Bombeiros por descumprir essa exigência. Outra também foi notificada pela corporação por não apresentar a documentação obrigatória junto ao órgão.

Além disso, duas bandas foram autuadas pela Vigilância Sanitária de Manaus por não possuírem o documento obrigatório emitido pela autoridade sanitária municipal.

“O objetivo desta CIF é fiscalizar as bandas de carnaval que estão acontecendo neste domingo, na cidade de Manaus. E cada órgão faz sua parte, como a Semmas para ver a questão ambiental, também tem a questão do som, as polícias para verificar todo o policiamento da festa e sempre prezando pela segurança de todos os foliões”, disse o delegado Gesson Aguiar.

Para reforçar a importância da regularização, o responsável por um bloco localizado na zona Sul, Herbert Souza, destacou que a organização prévia é fundamental para a segurança do evento.

“É importante ter todos os documentos porque é uma maneira do bloco se resguardar para qualquer outra eventualidade, porque pode acontecer algo e acabar prejudicando o próprio bloco. Então a nossa organização faz questão de ter todas as documentações necessárias”, explicou.

