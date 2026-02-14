Carnaval

Produção manual de acessórios diversos, toucas, customização em confecções como tops e abadás, além de aplicação de maquiagens carnavalescas, registram demanda crescente nesse periodo

A busca por “looks criativos e personalizados para o Carnaval ganha força e contribui com o movimento comercial e o maior desempenho econômico, na capital. A produção manual de acessórios diversos, toucas, customização em confecções como tops e abadás, além de aplicação de maquiagens carnavalescas, registram demanda crescente. Profissionais ainda acreditam em maior impulso na atividade ao longo do ano em decorrência de eventos como o Festival Folclórico de Parintins, a Copa do Mundo e as eleições.

A publicitária e artesã, Amanda Monteiro, proprietária da loja Estúdio Presepada, produz toucas, maxicolares, tops e acessórios personalizados diversos, confeccionadas com base em miçangas coloridas e transparentes, correntes, além de pingentes de madeira feitas por artistas locais. Ela comenta que a procura é crescente por peças que transmitam estilo, identidade de moda e que possibilitem o uso em outras ocasiões, além do Carnaval.

“As pessoas buscam peças mais estilosas e que possam ser usadas em outras festas. Vemos muita procura pelo maximalismo. As pessoas estão querendo se divertir bastante com essa estética no carnaval”, informou.

Entre as produções mais procuradas, segundo Amanda, estão a touca botinhos, confeccionadas com miçangas verde ou rosa e com botos pendurados na parte da frente em formato de franja. Além de maxicolar com pingente de animais amazônicos feito com madeira, e tops que também recebem os botos como ‘penduricalhos’, tudo personalizado.

Outra loja que também é especializada em trabalho manual é a RanaBanana, assinada pela sócia-proprietária Rana Maia. A empreendedora relata que 90% dos clientes atendidos são mulheres, e todos, encomendam peças adaptadas à sua necessidade ou ao seu gosto.

Entre os ítens mais procurados, neste período do carnaval, estão os brincos e as tiaras, que segundo Rana, lideram o ranking de vendas, seguido da customização em roupas e em abadás. A loja também customiza estandartes para algumas marcas.

Segundo Rana, nos últimos anos foi possível observar uma alteração no gosto dos clientes em relação ao uso de acessórios. Hoje, ela afirma que os foliões estão mais sofisticados. “Antes da pandemia vimos o ‘boom’ dos acessórios – se usava de tudo. Agora, está tudo bem específico. Os clientes querem algo mais elaborado. Estão apostando mais nos brilhos, em gliter e customização”, disse a empreendedora.

As peças são customizadas com brilhos, franjas, paetês, pedraria, emborrachado, flores, plumas, penas, ‘strass’ e fivelas.

De acordo com a empreendedora, a procura pelos itens carnavalescos acontece desde o final de dezembro. “Recebemos encomendas desde dezembro, com aumento em janeiro e a expectativa é de resultados promissores, inclusive ao longo do ano”, externou Rana.

Foto: Divulgação



Procura por ‘makes’ também cresce

Para garantir o estilo, o público também busca produções profissionais que garantam um visual impecável. A maquiadora, Mayra Vieira, relata que após um mês mais tranquilo, de janeiro, já atende às demandas do período movimentado de carnaval. Ela conta que a tendência de maquiagem para o carnaval de 2026 tem base nas cores rosa, amarelo, laranja, além das cores neon. Além de delineados gráfico e com gliter.

“A extectativa é de agenda cheia, com aumento nos atendimentos na semana do Carnaval. Com a volta da maquiagem colorida, do brilho, de uma produção mais carregada, a tendência é que o público aproveite os grandes eventos para se produzir”, destacou a maquiadora.

Foto: Divulgação



2026 promissor

A realização do tradicional Festival Folclórico de Parintins, aliado à Copa do Mundo e até às eleições de 2026, gera boas expectativas de faturamento aos empreendedores, com crescimento em comparação a 2025. Eles acreditam que o ano será promissor na prestação de serviços.

A proprietária do Estúdio Presepada, Amanda Monteiro, assegura que o ano está aquecido para quem trabalha no segmento de artesanato ou moda criativa. Isso, por conta dos eventos que devem acontecer ao longo do ano.

“’Já estou com a cabeça’ no boi para começar a produzir a coleção. Penso em fazer ‘capsula’(primeiros itens) para a Copa do Mundo também. Temos muito espaço para a criatividade e para a geração de renda neste ano”, disse.

Ela também falou dos desafios da criação para o período dos jogos de futebol. “O maior desafio será criar para a Copa porque é uma interrogação, um caminho que vamos navegar tentando trazer criatividade, inovação para uma época em que também queremos nos vestir bem, usar enfeites. O público vai procurar acessórios diferentes e já estamos pensando nisso”, completou.

Os valores das peças do Estúdio Presepada variam entre R$ 55 e R$ 160 e os artigos podem ser encomendados pela rede social @estudiopresepada.

A proprietária da loja RanaBanana, Rana Maia, também tem expectativas de incremento nas vendas ao longo do ano. Ela adianta que o público poderá encomendar camisas, tiaras com números, pompons de time, entre outros produtos customizados.

“Esperamos fechar 2026 com crescimento nas vendas em comparação a 2025 porque neste ano vamos trabalhar em todas temporadas”, disse. Os valores das peças da loja RanaBanana variam entre R$10 a R$300 e os produtos podem ser encomendados pela rede social @ranabaanana.