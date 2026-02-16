Carnaval 2026

Bloco reúne 20 atrações na pista e oferece opções gratuitas e pagas

O bloco Galo de Manaus terá programação gratuita nesta terça-feira (17/02) no Sambódromo de Manaus. O bloco reunirá 20 atrações ao longo do dia na pista, aberta ao público.

Com o tema “Axé, Boi-Bumbá, Capoeira, Frevo, Maracatu e Samba”, o evento deve misturar ritmos para animar os foliões. Entre os nomes confirmados estão Ases do Pagode, DJ Evandro Jr. e Banda, Rebecca Grana, Banda Frevião, Pororoca Atômica e os DJs Layla Abreu, Rafa Militão e Izan.

Além do espaço gratuito, a festa contará com áreas pagas. A chamada área VIP Cheetos oferece open bar por 10 horas, roda de samba com as bandas Vai Garotão, Samba na Veia e Pagode do Rodrigo, acesso ao Lounge O Boticário e brindes.

Os ingressos para a área VIP custam R$ 150 (meia-entrada ou entrada social) e incluem água, refrigerante, cerveja, caipirinha e caipirosca. Já o camarote com open bar está à venda por R$ 200 (meia-entrada ou entrada social com doação de um quilo de alimento). A opção sem open bar custa R$ 100.

As vendas ocorrem na Casa do Galo, na Rua Silva Ramos, no Centro, e também pelo perfil oficial do Galo de Manaus (@galodemanaus) nas redes sociais.

