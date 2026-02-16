Polícia

Entre os presos estavam pessoas procuradas pelos crimes de estupro, roubo, tráfico, receptação, lesão corporal qualificada e homicídios

Com auxílio do sistema de Reconhecimento Facial, o “Paredão”, a Polícia Militar prendeu entre sexta-feira (13/02) e a manhã desta segunda-feira (16/02), em Manaus, 15 pessoas com mandados de prisão em aberto. Entre os presos estavam pessoas procuradas pelos crimes de estupro, roubo, tráfico, receptação, lesão corporal qualificada e homicídios.

Conforme dados do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e do Centro de Análise de Imagens da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, somente na manhã desta segunda-feira, cinco foragidos foram presos em diferentes zonas da cidade.

Na sexta-feira, quatro foragidos foram presos nas zonas leste, norte e Centro da cidade. No sábado, o Paredão identificou outros quatro foragidos, nas zonas leste, centro-sul e oeste da capital. Já neste domingo, outro suspeito teve o mandado de prisão cumprido, também na zona leste.

O coordenador do Sistema Paredão, major Marcelo Magalhães, informou que durante todo o feriado de Carnaval, as equipes de análise de imagem foram reforçadas para apoiar as ações de segurança.

“Nossas equipes estão atuando 24 horas na análise desses dados e repassando em tempo real para a Polícia Militar. Tivemos prisões de foragidos em todas as zonas da capital e seguimos com nossas ações fortalecidas durante todo o feriado”, destacou o coordenador.

