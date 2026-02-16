Carnaval 2026

Agremiação, que representa a Zona Leste da cidade, garantiu a vitória após 12 anos sem título

A escola de samba A Grande Família conquistou o título de campeã do Carnaval de Manaus 2026 com enredo “O Galo Faceiro e o Chamado de São João – Maracanaú”. A agremiação, que representa a Zona Leste da cidade, garantiu a vitória após a apuração das notas no Sambódromo, na tarde desta segunda-feira (16/02).

Com um desfile marcado por evolução consistente e forte harmonia entre bateria e intérprete, a Grande Família emocionou o público e obteve as maiores pontuações nos quesitos fantasia, enredo e comissão de frente, conquistando o título após um intervalo de 12 anos sem vitória.

O presidente da Grande Família, Cleildo Barroso, emocionado, dedicou a conquista a toda a comunidade. “Dedico esse título a toda a nossa comunidade e a quem fez as nossas fantasias. É um momento de alegria”, externou.”

A rainha, Arleane Marques, se despede dos desfiles neste ano. Ela falou sobre o momento. “Viver esse último desfile à frente da bateria é muito emocionante. É uma trajetória de amor pela escola e hoje é um dia de gratidão”, comentou.

Vitória Régia

A segunda campeã do Carnaval de Manaus 2026 foi a escola de samba Vitória Régia. A agremiação homenageou o ex-prefeito de Parintins Bi Garcia, com o enredo “O filho da ilha que encanta o Amazonas”.

A porta-bandeira, Rafaelle Costa, falou sobre a responsabilidade de carregar o símbolo da escola. “Carregar esse pavilhão é carregar uma comunidade inteira. É um misto de emoções que transborda na avenida”, declarou.

Leia mais

Bandas de carnaval são autuadas por irregularidades em Manaus



Além da folia, Carnaval impulsiona empreendedorismo

