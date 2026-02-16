Um corpo, que ainda não foi identificado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (16/02), após o naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, no Encontro das Águas, em Manaus. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a corporação, as equipes que atuam nas buscas pelos desaparecidos encontraram o corpo durante as operações realizadas nesta manhã. A remoção está sendo feita para a base fluvial do CBMAM, no Porto de Manaus. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos legais de identificação e períícia.
O CBMAM ainda informou que a ocorrência permanece em andamento e que novas informações sobre o caso serão repassadas em coletiva de imprensa prevista para o final da tarde desta segunda-feira.
Buscas
As operações de busca pelas vítimas do naufrágio da embarcação Lancha Lima de Abreu XV, ocorrido na sexta-feira (13), já percorreram mais de 10 quilômetros de extensão no Rio Amazonas, na área próxima ao Encontro das Águas, em Manaus. Até o momento, três mortes foram confirmadas e seis pessoas seguem desaparecidas.
