Crime

Os três homens, junto com todo o material apreendido, foram encaminhados para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO)

Dois colombianos e um brasileiros, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos no sábado (14/02) no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Com eles foram apreendidos 1 tonelada de drogadas avaliadas em R$ 30 milhões de prejuízo ao crime organizado.

Por volta das 23h45 de sábado, os policiais militares da 28ª Cicom receberam uma denúncia anônima informando que na rua da Olaria teria uma intensa movimentação de pessoas em um estaleiro, com suspeitos saindo do local com sacolas contendo entorpecentes. A equipe policial foi até o local e iniciou observação no espaço indicado.

Ao notarem movimentação em uma embarcação, os PM’s progrediram e conseguiram deter um homem, de nacionalidade brasileira, com as mesmas características apontadas em denúncia. O homem informou que vigiava a embarcação e relatou que os responsáveis pelo carregamento estavam em uma construção próxima ao local. Os policiais militares conseguiram localizar a dupla, de nacionalidade colombiana, em posse de 10 tabletes de maconha skunk.

De acordo com o comandante da 28ª Cicom, capitão PM Braúlio Carvalló, as informações de inteligência da PMAM e PC-AM indicavam a movimentação na área que a Cicom atende, mas que com a chegada de uma denúncia anônima, os policiais militares conseguiram identificar com precisão a localização do carregamento.

“Nós estávamos trabalhando para identificar o local, quando chegou uma denúncia que haveria uma movimentação suspeita incomum na área de estaleiro do bairro Colônia Antônio Aleixo. Logo as equipes da 28ª Cicom foram verificar e ao observar a movimentação e realizaram a abordagem. Foi quando verificamos vestígios na embarcação, que estava pintada recentemente e um tipo de solda desproporcional”, explicou o capitão.

Após constatarem as irregularidades na embarcação, os policiais militares solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para auxiliar na abertura dos compartimentos, onde foram encontradas vários tabletes, somando 1,1 tonelada de drogas, sendo 992 quilos de maconha skunk e 119,5 quilos de cocaína, gerando um prejuízo estimado de cerca de R$ 30 milhões ao crime organizado.

Investigações

Os três homens, junto com todo o material apreendido, foram encaminhados para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, informou que o DRCO continuará com as investigações para identificar o destino final da droga apreendida, ressaltando que as denúncias anônimas feitas pelos canais 181, 190 e 197 são essenciais para ampliar o combate ao crime no Estado.

“As investigações vão continuar para identificar onde essa droga seria distribuída e também para atingir o lucro financeiro dessas organizações criminosas. Todos esses canais garantem o anonimato das pessoas e, com essas informações, vamos conseguir, juntos, combater o tráfico de drogas no Estado do Amazonas”, afirmou o delegado-geral.

Prejuízo ao crime organizado

No dia 10 de fevereiro, a Companhia de Operações Especiais (COE), com o apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), da Polícia Federal e da Polícia Peruana, apreendeu após 4,3 toneladas de drogas no Rio Solimões, além de armas de grosso calibre, munições, lanchas e motores. As duas apreensões geraram ao crime organizado mais de R$ 140 milhões.

“Essas apreensões são resultado dos investimentos que o Governo do Amazonas tem feito para fortalecer a segurança pública, tanto na capital quanto no interior. Nós ampliamos o uso de tecnologia, reforçamos o trabalho de inteligência e equipamos as nossas forças com lanchas blindadas, equipamentos de visão noturna e armamentos pesados para combater o narcotráfico. Um dia ruim para o crime organizado é um dia bom para o povo do Amazonas”, afirmou o governador Wilson Lima.

O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, destacou as ações integradas e reforçou que os trabalhos de rotina das Forças de Segurança seguem ocorrendo durante o período de eventos carnavalescos.

“As operações rotineiras continuam e isso é prova desse trabalho. A gente quer enaltecer o trabalho das nossas equipes da 28ª Cicom que receberam a denúncia e as equipes de inteligência da Polícia Militar com a Polícia Civil, que já tinham informações sobre essa movimentação e fizeram a abordagem. Contamos com dó apoio do Corpo de Bombeiros, que foi crucial para que a gente pudesse chegar até o entorpecente. Então, isso demonstra que o Sistema de Segurança está integrado”, disse o comandante-geral.

O comandante destacou, ainda, que as Forças de Segurança já apreenderam mais de 9 toneladas de drogas nos primeiros 50 dias de 2026, o que já ultrapassou o número de apreensões realizadas no primeiro bimestre do ano passado.

