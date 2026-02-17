PSOL

O deputado distrital Fábio Felix (PSOL) afirmou ter sido atingido com spray de pimenta por um policial militar durante um bloco de carnaval no Distrito Federal. O episódio ocorreu no Setor Comercial Sul, em Brasília, durante a passagem do bloco Rebu.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar aparece discutindo com o agente. Segundo Felix, ele foi atingido no rosto enquanto tentava intervir em uma abordagem policial que classificou como prisão arbitrária de uma das organizadoras do bloco.

“Acabo de ser vítima de violência policial e levei spray de pimenta na cara enquanto tentava mediar uma prisão arbitrária de uma organizadora do bloco”, declarou.

Após o incidente, o deputado recebeu atendimento de brigadistas no local e ficou com os olhos irritados devido ao efeito do spray. Nas imagens divulgadas, ele ameaça dar voz de prisão ao policial e, em seguida, conversa com outros agentes, que pedem para não serem tocados.

Fábio Felix informou que pretende acionar o comando-geral da Polícia Militar do Distrito Federal e cobrar providências sobre o caso.

(*) Com informações de agências