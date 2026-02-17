Orientações

Crianças foram flagradas em todos os blocos fiscalizados nesta segunda-feira

Equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) flagraram, nesta segunda-feira (16), crianças em eventos carnavalescos proibidos para a faixa etária. Além de permanecia de menores de idade, os agentes fiscalizadores notificaram duas bandas, que apresentaram irregularidades, como a falta de autorização do Corpo de Bombeiros (CBMAM) e da Vigilância Sanitária.

Ao todo, as equipes da CIF integrada por órgãos estaduais, como Policias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM), da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seaint), municipais e federais estiveram em 15 bandas e blocos carnavalescos nas zonas norte, leste e centro de Manaus. A ideia é fiscalizar o cumprimento de toda a documentação exigida para a realização dos eventos e promover a segurança dos foliões.

Em todos os locais, as equipes da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente identificaram a presença de menores. A secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa ressaltou com preocupação a falta de vigilância dos organizadores dos eventos em permitir a entrada de menores nos locais e, também, a presença de pais até com crianças de colo nos eventos, que não são indicados para a faixa etária.

“Até 21h, as crianças de 0 a 5 anos podem participar em ambiente exclusivo, de 5 a 12 anos, com o responsável legal, a partir de 12 anos, com a documentação, porém, em ambientes onde não tem bebida alcoólica, nem mesmo para o consumo do responsável legal. Agora, em hipótese nenhuma, menores de 12 anos podem participar de blocos e bandas em ambiente onde tem bebida alcoólica, nem mesmo de energético”, explicou a secretária da Sejusc.

Em todos os ambientes, os responsáveis pelas crianças foram orientados a deixar o espaço e os organizadores foram advertidos para que evitassem a entrada de pais acompanhados com crianças, sob pena de suspensão do evento. “As nossas fiscalizações, seja nas Centrais Integradas de Fiscalização ou operações da própria Sejusc, vão continuar para que crianças e adolescentes tenham seus direitos preservados”, afirmou a secretária da Sejusc.

Outras irregularidades

Além da presença irregular de crianças, militares do Corpo de Bombeiros (CBMAM) identificaram uma banda, na zona norte de Manaus, funcionando sem a licença do órgão. Outro evento carnavalesco realizado no Centro da cidade foi notificado pelas equipes da Vigilância Sanitária, pela falta de documentação expedida pelo órgão para realização do evento.

Foliões ressaltam importância da CIF

Os foliões destacaram a presença das equipes de fiscalização da CIF. De acordo com a assistente social Giovanka Santos, a presença dos órgãos fortalece a segurança e garante um Carnaval mais tranquilo para todos.

“É muito importante nesse carnaval estar tudo em ordem, garante a segurança para a família. Aqui na Banda dos Gigantes, nós estamos superseguros e a parte mais importante é essa, a segurança”, disse a assistente social.

Quem também aprovou a atuação da CIF foi o cabelereiro Bruno Souza. “Está sendo maravilhoso, porque traz uma segurança para todos nós que estamos aqui. Nós, integrantes da Vitória Regia, da banda Vitória do Morro, agradecemos muito a presença de toda essa equipe”, enfatizou o folião.

(*) Com informações da assessoria