Tabatinga

Ação resultou na inutilização de três aeronaves utilizadas pelo narcotráfico, na comunidade Nueva Galilea, distrito de Ramón Castilla, no Departamento de Loreto, no Peru

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Tabatinga (FICCO/TBA) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) participaram de uma ação integrada internacional que resultou na inutilização de três aeronaves utilizadas pelo narcotráfico, na comunidade Nueva Galilea, distrito de Ramón Castilla, no Departamento de Loreto, no Peru.

A operação foi desencadeada a partir de informações de inteligência produzidas no Brasil, que indicaram a existência de uma pista clandestina destinada ao apoio logístico de aeronaves empregadas no transporte de drogas com destino ao território brasileiro.

A ação contou com atuação conjunta de forças de segurança brasileiras e peruanas. Durante os trabalhos, além da inutilização das aeronaves, foi realizada a destruição da pista de pouso clandestina e a neutralização de um laboratório rústico de produção de cocaína localizado nas proximidades, estruturas diretamente vinculadas à logística do tráfico internacional de drogas.

(*) Com informações da PF