O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús na Argentina. Jorginho e Plata serão ausência na partida de quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio La Fortaleza. O volante, como já era esperado, não se recuperou a tempo da lesão na coxa esquerda. Já o atacante foi punido pela Conmebol no ano passado, pela expulsão contra o Racing, com dois jogos. Ele cumpriu um na final da Libertadores e falta mais um.

Quem também está fora da partida é Wallace Yan. O Flamengo divulgou que o atacante está com dores musculares, e além disso a negociação com o Bragantino caminha para um acordo para a transferência do jovem de 21 anos formado no clube. Por fim, Saúl continua fora se recuperando da cirurgia no tornozelo esquerdo.

O Flamengo viaja nesta tarde para Buenos Aires e encerrará a preparação na capital argentina nesta quarta, em treino na Casa Amarilla, no CT do Boca Juniors. Como o ge antecipou na última terça, quem segue viagem junto do grupo são Pedro e Varela. O lateral-direito uruguaio está recuperado do problema no tornozelo direito, enquanto o atacante, preservado contra o Botafogo, passou por exames e não teve lesão detectada na coxa.

Confira a lista dos jogadores:

ALEX SANDRO; ANDREW; AYRTON LUCAS; B. HENRIQUE; CARRASCAL; DANIEL SALES; DANILO; DE ARRASCAETA; DE LA CRUZ; DOUGLAS TELLES; DYOGO ALVES; E. ROYAL; ERICK; E. CEBOLINHA; EVERTTON ARAUJO; G. VARELA; L. ARAÚJO; L. ORTIZ; L. PAQUETÁ; LÉO PEREIRA; PEDRO; ROSSI; S. LINO; VITÃO

(*) Com informações do ge