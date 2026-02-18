Visita

Influenciadora não revelou motivo da viagem

A influenciadora Virginia Fonseca afirmou que estará em Manaus em breve. A declaração foi feita durante entrevista ao portal Interagindo, nos bastidores do Carnaval do Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira (18/02).

Sem dar detalhes sobre a viagem, Virginia mandou um beijo para a capital amazonense e disse que logo deve desembarcar na cidade. Nas redes sociais, internautas especularam que a visita pode estar ligada à inauguração de mais uma loja de sua empresa em Manaus.

Veja vídeo:

Virginia Fonseca manda beijo para Manaus e diz que virá à capital em breve pic.twitter.com/Lt7KdNjdW1 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 18, 2026

Ainda na madrugada, a influenciadora estreou como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, ao som do enredo “A Nação do Mangue”, que homenageou o movimento cultural manguebeat, surgido no Recife nos anos 1990.

Antes de entrar na avenida, ela iniciou uma transmissão ao vivo que reuniu mais de 600 mil espectadores. Durante a live, mostrou a maquiagem, os ajustes na fantasia e os bastidores da preparação para o desfile.



