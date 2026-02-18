Carnaval do RJ

Com relatos de dor, influenciadora precisou ajustar figurino na avenida

A influenciadora Virginia Fonseca estreou como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio na madrugada desta quarta-feira (18/02), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A apresentação foi marcada por expectativa, tumulto, aplausos, vaias e problemas com a fantasia.

Antes mesmo de chegar à Avenida, Virginia já mobilizava uma multidão virtual. Ela fez uma transmissão ao vivo que reuniu mais de 600 mil espectadores, mostrando a maquiagem, os ajustes no figurino e os bastidores da preparação. A chegada à concentração também foi agitada, com fotógrafos e cinegrafistas disputando espaço para registrar a estreia. Seguranças da escola precisaram intervir para abrir caminho.

Fantasia pesada e imprevistos

Para o desfile, a influenciadora usou uma fantasia com estética tecnológica, que pesava cerca de 12 quilos. No entanto, parte do costeiro precisou ser retirada após ela relatar dores durante a apresentação.

Durante a transmissão ao vivo, Virginia contou que o peso do figurino fazia a parte de baixo do maiô ceder, causando desconforto. Já na avenida, o tapa-sexo começou a descolar, o que obrigou a rainha a sambar com mais cuidado e atenção redobrada.

Ela também chamou atenção ao exibir um piercing com o número 7 em um dos dentes, em referência ao namorado Vini Jr., camisa 7 no Real Madrid.

Aplausos e vaias

A estreia foi um dos momentos mais aguardados da última noite de desfiles do Grupo Especial. Na avenida, ela sambou ao som do enredo “A Nação do Mangue”, que homenageou o movimento cultural manguebeat, surgido no Recife nos anos 1990, com destaque para Chico Science e a banda Nação Zumbi.

Após a apresentação, Virginia agradeceu e declarou nas redes sociais que viveu “uma noite inesquecível”.

