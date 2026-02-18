Assassinato

Criminosos invadiram residência se passando por policiais em Mossoró; filho da vítima seria o alvo.

Oito criminosos invadiram uma casa na madrugada desta quarta-feira (18) e executaram um eletricista com mais de 30 tiros no bairro Barrocas, em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. A vítima foi identificada como Ildo Rebouças de Oliveira, de 48 anos. O crime aconteceu por volta das 3h40, na Rua Francisca Mendonça de Sousa, diante de familiares, incluindo crianças.

Segundo a polícia, o grupo se passou por policiais para facilitar a invasão. Testemunhas relataram que os suspeitos usavam coletes e afirmaram ser policiais antes de pular o muro da residência.

Filho seria o alvo dos atiradores

De acordo com a Polícia Civil, o verdadeiro alvo seria o filho da vítima. Ele estava no quintal fumando quando percebeu a movimentação e conseguiu fugir pulando muros de casas vizinhas.

O homem é monitorado por tornozeleira eletrônica e responde a processos na Justiça. Em depoimento, contou que ouviu diversos disparos e, ao retornar ao imóvel, encontrou o pai baleado.

Mais de 30 tiros dentro da residência

A perícia constatou que mais de 30 disparos atingiram a casa. Ildo morreu no local antes de receber socorro.

Após a execução, os criminosos fugiram e, até a última atualização do caso, ninguém havia sido preso.

A investigação está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Mossoró, que apura a autoria e a motivação do crime.

*Com informações do Meio News

