Criminosos invadem casa e executam casal na Compensa

Manaus (AM) – Ely Rodrigues da Silva, de 25, e Sabrina Monteiro de Paiva, de 33 anos, foram executados a tiros por criminosos na noite de terça-feira (14), no beco União, rua Padre Celeri, bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas aos policiais, que atenderam a ocorrência, por volta das 22h, um grupo de homens fortemente armados invadiu a residência do casal e realizou a série de tiros.

Ainda conforme as informações, Ely e Sabrina ainda tentaram fugir, porém foram atingidos pelos disparos na saída da casa, onde os assassinos finalizaram a execução. Após a ação criminosa, os autores dos disparos fugiram sem serem identificados.

Após chegar no local do crime, os policiais isolaram a área e acionaram os órgãos competentes para realizar as investigações. Os agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) realizaram a perícia.

Os corpos do casal foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outra execução a sangue frio

No fim de semana, duas mulheres foram executadas também na Compensa. Criminosos invadiram uma loja, na rua Belo Horizonte, e abriram fogo contra as vítimas. Uma delas estava grávida, conseguiram retirar o bebê, mas ele não resistiu e morreu na segunda-feira (12), na Maternidade Moura Tapajós.

A execução foi registrada por câmeras de segurança e mostra o momento que os criminosos chegam no estabelecimento. Além das mulheres, um homem também foi atingido e morreu.

A Polícia Civil afirmou que está investigando o crime e não passou detalhes da possível motivação. Entretanto, pelas caraterísticas, o crime pode está relacionado ao tráfico de drogas.

