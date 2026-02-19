Fiscalização

Operação Lei Seca realizou mais de 12 mil testes em Manaus e reduziu casos de alcoolemia positiva.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Equipe de Fiscalização, registrou uma queda de 44% nos testes positivos de alcoolemia, ao longo da Operação Lei Seca realizada desde a sexta-feira (13/02) até a madrugada desta quarta-feira (18/02), em todas as zonas da capital.

Neste ano, ao todo, foram registradas 332 irregularidades, das quais 214 correspondem a procedimentos positivos de alcoolemia, entre mais de 12 mil testes realizados. No ano anterior, em 2025, foram registrados 381 testes positivos de alcoolemia.

Para o diretor-presidente do órgão, David Fernandes, a intensificação das fiscalizações durante o período de Carnaval foi estratégica para evitar sinistros causados por embriaguez ao volante.

“O Detran Amazonas esteve em vários pontos da cidade com a fiscalização de trânsito. A fiscalização é muito importante para que possa inibir o condutor que ainda insiste em dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. Então, mais uma vez, a gente pede a contribuição. O Carnaval acabou, mas continuam as outras operações nas ruas. E pedimos à população sempre a consciência de que álcool e direção não combinam”, reforça David Fernandes.

Foto: Divulgação/Detran-AM

Também foram removidos 22 veículos por apresentarem irregularidades que comprometiam diretamente a segurança viária.

Infrações mais registradas

Entre as principais ocorrências estão:

Dirigir sem habilitação (16)

Motociclista sem capacete (13)

Veículo sem equipamento obrigatório (11)

Veículo não licenciado (10)

Habilitação vencida há mais de 30 dias (7)

Permitir condução a pessoa não habilitada (7)

Outras infrações incluem descarga livre, avanço de sinal vermelho, manobras perigosas e desobediência à autoridade de trânsito.

O coordenador geral da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, destaca que a equipe esteve presente em todos os eventos carnavalescos de grande porte em Manaus.

“Um dos destaques desta edição do Carnaval foi o nível de conscientização da população. Observou-se um número expressivo de foliões optando por transporte por aplicativo ou adotando a prática do ‘motorista da vez’, garantindo um retorno mais seguro após as festividades”, relatou o coordenador.

