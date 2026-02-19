Yduqs

Inscrições abertas até 28 de fevereiro para jovens e adultos em 21 unidades

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2026. Totalmente gratuito, o programa oferece vagas em 21 unidades espalhadas pelo Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país.

As inscrições seguem abertas até 28 de fevereiro de 2026 e podem ser realizadas pelo link de inscrição ou presencialmente nas unidades participantes.

Foco no Amazonas

No Amazonas, a taxa de alfabetização subiu de 90,2% em 2002 para 93,1% em 2022, segundo o Censo Demográfico do IBGE. Entre os 2.866.187 amazonenses com 15 anos ou mais, 2.667.211 sabem ler e escrever, enquanto 198.976 pessoas (6,94%) não sabem sequer escrever um bilhete simples.

Em Manaus, a situação é ainda melhor: dos 1.578.170 moradores acima de 15 anos, 97,2% são alfabetizados, e apenas 2,98% permanecem analfabetos.

Metodologia prática e alcance nacional

O programa atende jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação formal ou enfrentam dificuldades de leitura e escrita. Ele utiliza uma metodologia própria baseada em situações do dia a dia, permitindo que os participantes apliquem o aprendizado na prática.

Além da parceria com Estácio e Wyden, o Instituto Yduqs firmou colaboração com o Instituto Equatorial, expandindo o programa para Maranhão, Pará, Amapá, Piauí, Goiás e Alagoas, especialmente em áreas de alta vulnerabilidade social.

Segundo Janaína Ali, coordenadora do Instituto Equatorial:

“A alfabetização de jovens e adultos representa um passo decisivo para a inclusão social, econômica e cultural. Pessoas alfabetizadas têm mais oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, aos serviços públicos, à informação e à participação cidadã. Além disso, a educação ao longo da vida contribui para o fortalecimento das comunidades e para o desenvolvimento regional.”

Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs, reforça:

“Quando uma pessoa aprende a ler e escrever, ela amplia suas possibilidades de escolha, de participação social e de autonomia. O programa, além de gratuito, dialoga com a realidade dos alunos, ajudando cada participante a usar o conhecimento no dia a dia e a transformar sua própria história.”

Educação como resposta ao analfabetismo

Apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios estruturais. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2023 do IBGE indica que 9,3 milhões de brasileiros são analfabetos, sendo 8,3 milhões com mais de 40 anos. O problema afeta mais mulheres negras, pardas e moradores de áreas rurais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

O programa atua diretamente nas comunidades próximas às unidades de ensino, reunindo cerca de 100 coordenadores, professores e monitores — estudantes de licenciatura das instituições parceiras. Desde sua criação, já alfabetizou mais de 2 mil pessoas entre 30 e 70 anos, fortalecendo a relação entre educação superior e impacto social.

Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O programa segue os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

Saúde e Bem-Estar ODS 4: Educação de Qualidade

Educação de Qualidade ODS 10: Redução das Desigualdades

Sobre o Programa

Lançado em 2018, o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos é uma iniciativa de impacto social do Instituto Yduqs. Oferecido gratuitamente em parceria com instituições de ensino e organizações da sociedade civil, o programa já beneficiou mais de 2 mil pessoas e está presente em 21 unidades em todo o Brasil.

Mais informações e inscrições: Inscrição – Programa de Alfabetização e Letramento.

