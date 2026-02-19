Acessibilidade

Serviço do TRE-AM leva coleta biométrica à casa de eleitores com mobilidade reduzida em Manaus

A missão da Justiça Eleitoral é fortalecer a democracia e garantir o direito de voto a todos os cidadãos. Com esse objetivo, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) oferece o Serviço de Atendimento Domiciliar para Coleta Biométrica.

A iniciativa atende eleitores que, por motivos de saúde ou deficiência, não conseguem se deslocar até os pontos de atendimento.

Atendimentos domiciliares em 2025

Ao longo de 2025, equipes dos cartórios eleitorais de Manaus realizaram 63 atendimentos nas residências dos eleitores. Com isso, essas pessoas acessaram os serviços da Justiça Eleitoral e mantiveram a situação cadastral regularizada.

Segundo o chefe do Núcleo de Administração do Fórum (NAF), Railson Brasil, a ação demonstra o compromisso institucional com a inclusão e a acessibilidade.

“Ao levar o atendimento até a residência do eleitor, o Tribunal garante não apenas a regularização cadastral, mas também a efetiva participação do cidadão no processo democrático. O Tribunal está disponível para estender a mão. Muitas vezes as pessoas enxergam a Justiça Eleitoral como algo de difícil acesso, quando, na verdade, estamos sempre dispostos a ajudar e servir”, afirmou.

Como solicitar a biometria domiciliar?

Embora diversos serviços estejam disponíveis pela internet, no site do TRE-AM, a coleta biométrica exige comparecimento presencial ao Fórum Eleitoral.

Nesse contexto, o atendimento domiciliar se torna uma alternativa para assegurar que limitações físicas não impeçam o exercício do voto.

Assim, o Tribunal amplia o acesso ao serviço e reduz barreiras para eleitores com restrição de mobilidade.

O pedido pode ser feito pelo site do TRE-AM (www.tre-am.jus.br), na opção Atendimento Domiciliar. O solicitante deve preencher o formulário com os dados do eleitor e anexar documentos que comprovem a condição informada.

Além disso, também é possível fazer a solicitação presencialmente, por meio de um representante, nos cartórios eleitorais da capital.

A análise do requerimento cabe ao juiz eleitoral responsável. Após a autorização, a equipe agenda o atendimento e realiza o procedimento na residência do eleitor.

Quem pode solicitar o serviço?

Podem recorrer ao atendimento eleitores domiciliados em Manaus que comprovem:

Ter 80 anos ou mais;

Deficiência física ou mental severa;

Doenças crônicas graves ou incapacitantes;

Diagnóstico de autismo severo;

Outras condições que resultem em restrição significativa de mobilidade.

Leia mais: TSE lança campanha para ajudar eleitores a desvendar conteúdos falsos.

(*) Com informações da Assessoria