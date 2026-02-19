Oportunidade

Portaria conjunta autoriza contratações para projetos de infraestrutura aeroportuária na Amazônia

Publicado em 19 de fevereiro de 2026

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a Aeronáutica a contratar, de forma temporária, até 489 profissionais para atender demandas emergenciais e específicas da instituição.

A medida foi formalizada por meio da portaria conjunta (MGI/MD nº 7), publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19).

O documento é assinado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro.

Cargos e áreas contempladas

As 489 vagas abrangem funções técnicas, administrativas e operacionais. Entre os cargos previstos estão:

Engenheiros

Contadores

Técnicos em obras civis

Operadores de máquinas

Motoristas

Mecânicos

Especialistas em segurança do trabalho

Piloto fluvial

Ademais, o texto oficial detalha outras atividades relacionadas às necessidades da instituição.

Os profissionais selecionados irão atuar no suporte a projetos e intervenções voltados ao desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária. Por fim, as ações serão conduzidas pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara).

Prazo para edital e formato da seleção

De acordo com a portaria, o edital de abertura das inscrições deverá ser publicado em até seis meses, contados a partir da data de publicação do ato.

A seleção ocorrerá por meio de processo seletivo simplificado. Nesse sentido, a comissão responsável avaliará os candidatos com base na análise de currículos.

Os custos das contratações serão assumidos pelo Comando da Aeronáutica, conforme a disponibilidade orçamentária.

Além disso, caberá à própria Aeronáutica definir os valores de remuneração dos profissionais contratados.

