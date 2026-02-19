O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a Aeronáutica a contratar, de forma temporária, até 489 profissionais para atender demandas emergenciais e específicas da instituição.
A medida foi formalizada por meio da portaria conjunta (MGI/MD nº 7), publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19).
O documento é assinado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro.
Cargos e áreas contempladas
As 489 vagas abrangem funções técnicas, administrativas e operacionais. Entre os cargos previstos estão:
- Engenheiros
- Contadores
- Técnicos em obras civis
- Operadores de máquinas
- Motoristas
- Mecânicos
- Especialistas em segurança do trabalho
- Piloto fluvial
Ademais, o texto oficial detalha outras atividades relacionadas às necessidades da instituição.
Os profissionais selecionados irão atuar no suporte a projetos e intervenções voltados ao desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária. Por fim, as ações serão conduzidas pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara).
Prazo para edital e formato da seleção
De acordo com a portaria, o edital de abertura das inscrições deverá ser publicado em até seis meses, contados a partir da data de publicação do ato.
A seleção ocorrerá por meio de processo seletivo simplificado. Nesse sentido, a comissão responsável avaliará os candidatos com base na análise de currículos.
Os custos das contratações serão assumidos pelo Comando da Aeronáutica, conforme a disponibilidade orçamentária.
Além disso, caberá à própria Aeronáutica definir os valores de remuneração dos profissionais contratados.
