Qualificação

Inscrições on-line acontecem em fevereiro para 61 municípios; aulas começam em março.

Publicado em 12 de fevereiro de 2026

Por EM TEMPO

Amazonas (AM) – O Governo do Estado publicou o edital da primeira oferta de cursos de Qualificação Profissional de 2026 do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Ao todo, são 10.736 vagas presenciais gratuitas, distribuídas em 61 municípios do interior.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino técnico e fortalecer a geração de emprego e renda nas comunidades fora da capital.

O edital completo está disponível em:

👉 http://cetam.am.gov.br

Para acessar, o candidato deve entrar no portal, clicar em “Tudo Sobre Inscrições”, depois em “Editais”, selecionar “2026” e “Interior”.

