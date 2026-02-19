Alerta

Defesa Civil envia alerta para celulares e orienta população a acionar 199 em caso de emergência

A Prefeitura de Manaus informou que o município entrou em alerta severo para risco de alagamentos nesta quinta-feira (19), devido às chuvas intensas que atingem diferentes zonas da capital amazonense.

O comunicado foi divulgado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que monitora de forma contínua as ocorrências relacionadas ao volume de precipitações.

Alerta enviado aos celulares da população

De acordo com o órgão, o alerta foi disparado diretamente para os celulares das pessoas que estão em Manaus por meio do Defesa Civil Alerta (DCA).

A ferramenta integra as Defesas Civis do município, do Estado e da União. Assim, os avisos emergenciais são transmitidos de forma rápida e simultânea à população, o que reforça as ações preventivas.

Além disso, o sistema permite que os moradores recebam informações em tempo real sobre riscos relacionados às chuvas.

A Prefeitura orienta que, em caso de emergência, os moradores acionem imediatamente a Defesa Civil pelos números 199 (ligação gratuita) ou pelo WhatsApp (92) 98802-3547. A recomendação é buscar atendimento assim que houver qualquer situação de risco.

Cuidados durante as chuvas intensas

A Defesa Civil também reforça que os moradores evitem se abrigar sob árvores durante descargas elétricas. Também devem manter distância de postes e fiações. Ademais, é importante redobrar a atenção ao trafegar em áreas com histórico de alagamento.

Portanto, a população deve acompanhar os comunicados oficiais e adotar medidas preventivas para reduzir riscos durante o período de chuvas intensas.

