Trecho da Grande Circular será interditado à noite para obras da Cigás até 16 de março.

Manaus (AM) – A interdição na Autaz Mirim vai alterar o trânsito e o transporte público a partir desta segunda-feira (23/2). A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que o bloqueio ocorre para obras da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás).

O trecho interditado fica entre a avenida Hilário Gurjão (Fuxico) e a avenida Itaúba, próximo ao complexo viário Rei Pelé. A intervenção segue até o dia 16 de março.

Trecho interditado e horários

A interdição na Autaz Mirim afeta apenas o sentido São José–Cidade de Deus, ou seja, para quem segue em direção ao Terminal 4 (T4).

O bloqueio acontece sempre das 22h às 5h do dia seguinte. Segundo o IMMU, a medida não interfere nos horários de maior fluxo da via.

Rotas alternativas para motoristas

Durante o período de obras, os condutores devem acessar à direita a avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Depois, seguir à direita na avenida Itaúba e, em seguida, retornar à avenida Autaz Mirim.

A prefeitura orienta os motoristas a reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao trafegar pela área.

Mudanças nas linhas de ônibus

A interdição na Autaz Mirim também altera o itinerário de linhas do transporte público.

As linhas 014, 352, 355, 418, 600, 602, 650, 651, 652, 676, 677 e 678 passam a dobrar à direita na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, depois seguem pela avenida Itaúba e retomam o percurso normal.

As mudanças ocorrem apenas no horário da interdição, entre 22h e 5h.

Acompanhamento do IMMU

O IMMU manterá agentes de trânsito no local e instalará sinalização específica para orientar motoristas e garantir a segurança viária.

A Prefeitura de Manaus reforça que a obra é estratégica para o desenvolvimento energético da capital e pede a colaboração da população durante o período de intervenção.

