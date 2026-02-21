Estado grave

Ela foi socorrida pelo Samu após atropelamento em condomínio na zona Centro-Sul.

Publicado em 20 de fevereiro de 2026

Por EM TEMPO

Manaus (AM) – Angela Bulbol, que integrou a gestão do ex-governador Amazonino Mendes, foi atropelada no fim da tarde desta sexta-feira (20), na zona Centro-Sul da capital amazonense.

Acidente ocorreu dentro de condomínio

O caso aconteceu por volta das 17h, nas dependências do Condomínio Ephygênio Salles. De acordo com relatos de moradores, Angela Bulbol teria sido atropelada dentro do residencial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local.

Estado de saúde é grave

Após o atendimento inicial, Angela Bulbol foi encaminhada em estado considerado grave para uma unidade hospitalar de Manaus.

Informações preliminares apontam suspeita de morte encefálica. Até o momento, a família não se pronunciou oficialmente sobre o estado de saúde da ex-secretária.

O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

