Manaus (AM) – Angela Bulbol, que integrou a gestão do ex-governador Amazonino Mendes, foi atropelada no fim da tarde desta sexta-feira (20), na zona Centro-Sul da capital amazonense.
Acidente ocorreu dentro de condomínio
O caso aconteceu por volta das 17h, nas dependências do Condomínio Ephygênio Salles. De acordo com relatos de moradores, Angela Bulbol teria sido atropelada dentro do residencial.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local.
Estado de saúde é grave
Após o atendimento inicial, Angela Bulbol foi encaminhada em estado considerado grave para uma unidade hospitalar de Manaus.
Informações preliminares apontam suspeita de morte encefálica. Até o momento, a família não se pronunciou oficialmente sobre o estado de saúde da ex-secretária.
O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.
