IMMU

Alterações entram em vigor a partir de 23 de fevereiro e incluem nova linha para o conjunto Manoa.

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) anunciou mudanças no transporte coletivo que começam a valer na segunda-feira (23). As alterações buscam melhorar o atendimento aos usuários e otimizar o tempo de deslocamento em diferentes áreas da cidade.

Nova linha A456 atende conjunto Manoa

A principal novidade é a criação da linha A456. O novo itinerário vai atender moradores do conjunto Manoa até a Estação de Transferência 4 (Parque das Nações), na zona Norte.

No sentido ida, a linha percorre ruas do conjunto Manoa e segue pelas avenidas Margarita, José Henrique Bentes, Tenente Roxana Bonessi e Max Teixeira, até chegar à Estação E4.

No sentido volta, o trajeto inclui a avenida Max Teixeira, ruas do bairro Parque das Nações e avenidas da zona Norte, retornando ao conjunto Manoa.

A medida amplia a oferta de transporte coletivo na região e facilita o acesso à estação de integração.

Linha 642 terá alteração no atendimento

Outra mudança atinge a linha 642 (Terminal 3 / E4 / Aeroporto / Ponta Negra). No trecho entre o Terminal 3 e a avenida Torquato Tapajós, os ônibus passarão a atender as plataformas oficiais de parada na via.

Com isso, deixam de atender os pontos localizados no lado direito da pista. A mudança busca melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o tempo de viagem.

Linha 216 passa a atender Praça da Saudade aos sábados

A partir do dia 28 de fevereiro, a linha 216 (Lírio do Vale / T1 / Praça da Saudade) também terá alteração.

O itinerário passará a atender a Praça da Saudade aos sábados, ampliando a oferta de transporte para a região central da capital.

Segundo o IMMU, as mudanças no transporte coletivo em Manaus fazem parte de ajustes operacionais para melhorar a mobilidade urbana e garantir mais eficiência aos usuários do sistema.

Leia mais:

Novas mudanças em linhas de ônibus de Manaus