Operação desarticula organização criminosa ligada ao tráfico e corrupção com ramificações em diversos estados.

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou nesta sexta-feira (20/02) as imagens de nove integrantes de uma organização criminosa procurados por envolvimento em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e violação de sigilo funcional. A ação faz parte da Operação Erga Omnes, que já resultou na prisão de alguns suspeitos em Manaus.

De acordo com a PC-AM, o grupo investigado teria movimentado cerca de R$ 70 milhões e mantém ligação com o Comando Vermelho, atuando de forma estruturada no Amazonas e em outros estados. A operação teve origem em uma grande apreensão realizada anteriormente, quando foram encontrados mais de 500 tabletes de maconha do tipo skunk, sete fuzis de uso restrito, duas embarcações utilizadas no transporte da droga, um veículo empregado na logística terrestre e aparelhos celulares. Na ocasião, um dos envolvidos foi preso em flagrante.

Organização e atuação criminosa

Segundo o delegado Marcelo Martins, do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o grupo atuava de maneira estruturada, com divisão em núcleos operacional, financeiro e logístico, utilizando rotas fluviais e terrestres para transporte de entorpecentes. Veículos alugados em nome de terceiros e empresas registradas formalmente em transporte e locação eram usadas para ocultar e movimentar valores de origem ilícita.

Relatórios de inteligência financeira revelaram movimentações bancárias de alto valor, entre investigados e empresas ligadas ao grupo, incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos.

“O líder da organização, Allan Kleber Bezerra Lima, se apresentava como evangélico e atuava em uma igreja no bairro Zumbi dos Palmares, usando a instituição como camuflagem social para dificultar a identificação do grupo criminoso”, afirmou o delegado.

Quem são os procurados

Os nove procurados são: Alexandre Braz Maia, Allan Kleber Bezerra Lima (líder da organização), Bismarque de Souza Pereira, Luana Ferreira Tavares, Messias Daniel da Silva Alves, Monique Kelly Galvão de Sousa, Nubia Rafaela Silva de Oliveira, Pedro Igor Garcia Rodrigues e Pedro Sergio Saraiva Rocha Júnior.

Como denunciar

A Polícia Civil reforça que qualquer informação sobre o paradeiro dos indivíduos pode ser feita anonimamente pelos seguintes canais:

Disque-denúncia PC-AM: 197 ou (92) 3667-7575

ou Disque-denúncia SSP-AM: 181

As denúncias serão mantidas em sigilo absoluto.

