Em Anamã e Anori, com a ampliação do Auxílio Estadual, 2,6 mil famílias passam a ser beneficiadas.

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, participou, neste sábado (21/02), da entrega de cartões do Auxílio Estadual para novos beneficiários dos municípios de Anamã (distante 165 quilômetros da capital) e Anori (a 195 quilômetros de Manaus).

Em 2025 o governador Wilson Lima iniciou as entregas de cartões para 30 mil novas famílias que passaram a receber o benefício criado em 2021. O vice-governador também acompanhou neste sábado outras ações de fortalecimento das políticas estaduais de assistência social e de produção nos municípios do Baixo Solimões.

Durante a agenda, Tadeu de Souza também participou da entrega de 2,4 mil absorventes higiênicos como parte do programa Dignidade Menstrual, destinados às mulheres em situação de vulnerabilidade que vivem nas duas cidades.

Em Anamã, também houve a entrega de Cartões de Produtor Rural (CPP) e de registros do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), ampliando o acesso dos produtores ao crédito rural.

Para o vice-governador, as iniciativas reforçam o compromisso da gestão Wilson Lima em ampliar o acesso da população do interior às políticas públicas, com atenção especial para o combate à fome e redução da vulnerabilidade social de milhares de amazonenses. Tadeu de Souza destacou, ainda, o impacto positivo dos investimentos recentes do Governo do Amazonas em áreas como infraestrutura e saúde pública na melhoria da qualidade de vida da região.

“Em Anamã e Anori, temos 100% da cidade iluminada. Já instalamos as salas de Telessaúde com 17 especialidades médicas. Em Anori, entregamos o sistema viário completo, com mais de 20 ruas asfaltadas. Isso é uma demonstração do quanto o Governo do Estado planeja e tem soluções para quem vive e mora no interior. É um governo que cuida e protege as pessoas”, destacou o vice-governador.

Auxílio Estadual

Ao todo, foram entregues 400 novos cartões do Auxílio Estadual Permanente, sendo 200 em cada município. Uma das beneficiadas foi a doméstica Herlen Barroso, moradora de Anamã, que já faz planos de como utilizar o auxílio. “É um complemento importante para nós, que vai nos auxiliar nos materiais escolares dos nossos filhos, vai nos auxiliar no nosso rancho e em outras coisas que a gente precisa. É uma coisa muito gratificante. Eu tô super feliz”, celebrou.

O Auxílio Estadual Permanente é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Combate à Fome (Seas) e atende 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo 158 mil na capital e 142 mil no interior, com pagamento mensal de R$ 150.

Setor primário

A agricultora Neide Santos, que vive em Anamã, está entre as novas beneficiadas com a emissão do CPP. Ela explica que o cartão facilita o acesso ao crédito rural e a projetos vinculados ao desenvolvimento da agricultura, gerando renda para as famílias do campo.

“Essa carteira é muito importante para o agricultor porque ela traz muitos benefícios. A gente pode participar de projetos governamentais e entrar nesses projetos através da Secretaria de Produção. Se eu comprar um material para uso da agricultura, tenho o desconto com ela”, exemplificou.

Acompanharam o vice-governador Tadeu de Souza, nas agendas, os deputados estaduais Abdala Fraxe e João Luiz; além do secretário de Estado de Pesca e Aquicultura (Sepa), Alessandro Cohen; da secretária executiva adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria da Assistência Social e Combate à Fome (Seas), Lane Edwards; e do secretário executivo do Interior da Secretaria de Governo (Segov), Cássio do Espírito Santo.

Entre as autoridades locais presentes nas entregas estiveram o prefeito em exercício da Anamã, Elenilson Antunes; os presidentes das Câmaras Municipais, Elton Gonçalves (Anori) e Flávia Nunes (Anamã); além de vereadores, autoridades e lideranças municipais.

