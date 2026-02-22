Tentativa de invasão

Caso ocorreu na manhã de domingo (22) na propriedade de Donald Trump na Flórida; FBI investiga motivação do suspeito.

Mar-a-Lago (FL) – Um homem armado foi morto a tiros por agentes do Serviço Secreto dos EUA e policiais do Condado de Palm Beach, na Flórida, após invadir ilegalmente o perímetro de segurança da residência de Donald Trump na manhã deste domingo (22). No momento do incidente, Trump e a primeira-dama Melania estavam na Casa Branca, em Washington, D.C.

Segundo o Serviço Secreto, o homem, cerca de 20 anos, entrou no resort por volta de 1h30 da manhã, portando uma espingarda e um galão de combustível, conforme informou o xerife do Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Quando abordado por dois agentes do Serviço Secreto e um policial, o suspeito largou o galão de combustível, mas levantou a espingarda em posição de tiro, segundo Bradshaw. Os agentes reagiram e dispararam, declarando o homem morto no local. Todos os policiais estavam usando câmeras corporais.

O FBI assumiu a investigação do caso, coletando evidências e analisando a motivação do suspeito. O nome do homem não foi divulgado até que sua família seja notificada. A agência pediu aos moradores próximos que revisem imagens de câmeras externas e informem qualquer atividade suspeita.

Nenhum agente ou policial ficou ferido durante o confronto. Os agentes do Serviço Secreto envolvidos foram afastados administrativamente, conforme as políticas da agência, enquanto a investigação segue em andamento.

