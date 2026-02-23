O presidente estadual do Avante no Amazonas e prefeito de Manaus, David Almeida, confirmou nesta segunda-feira (23/02) que é pré-candidato ao Governo do Estado nas eleições deste ano.
Ele anunciou a decisão durante coletiva de imprensa. Na ocasião, reuniu jornalistas para apresentar o que chamou de “a verdade que o Amazonas precisa saber”.
Durante o pronunciamento, Almeida detalhou as prioridades de seu plano de governo, com foco em saúde, segurança e integração entre capital e interior. “Eu quero levar para o interior do Amazonas a boa saúde básica que alcançou 92%. Saímos da pior saúde básica do Brasil na pandemia para nos tornarmos referência entre todas as capitais. Eu quero que o povo do interior também possa gozar de uma boa saúde, agora na média e na alta complexidade”, afirmou.
Na área de segurança, o prefeito destacou os avanços obtidos em Manaus e a intenção de expandir o modelo. “Nós avançamos, armamos a Guarda Municipal e queremos levar a Guarda Municipal armada também para o interior”, disse.
Almeida também defendeu maior integração entre a capital e os municípios do interior. “Nós queremos fazer com que essa cidade, esse Estado, seja um só. Somos um só povo, mas hoje existe o povo que mora na capital e o povo que mora no interior. O povo da capital tem os gigantes da floresta, os viadutos, as UBSs recuperadas, as escolas reformadas, o transporte coletivo melhorado e a infraestrutura avançando. Enquanto isso, o nosso interior está abandonado, tem município que não tem nem água tratada nas torneiras”, destacou.
