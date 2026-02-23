Ataques

Secretaria de Educação de Jalisco suspendeu as aulas para garantir o bem-estar de alunos e professores

As aulas das escolas públicas e particulares foram suspensas, na manhã desta segunda-feira (23/02), no distrito de Jalisco, no México, após a morte de Nemesio Rubén Oseguera, conhecido como ‘El Mencho’, um dos principais líderes do cartel.

Segundo o UOL, a Secretaria de Educação de Jalisco suspendeu as aulas para garantir o bem-estar de alunos e professores. Além do ensino básico, o governo estadual também interrompeu as atividades nas instituições de ensino superior.

Até o momento, as autoridades não definiram uma data para a retomada das aulas. O governo informou que divulgará um novo comunicado assim que decidir pelo retorno das atividades. Enquanto isso, outros 12 estados mexicanos adotaram suspensão parcial ou total das aulas nesta segunda-feira: Oaxaca, Colima, Veracruz, Puebla, Queretaro, Michoacan, Guadalajara, Nayarit, Cidade do Mexico, Guanajuato, Hidalgo e Baja California.

O México enfrenta uma nova onda de violência. Até a manhã de hoje, as forças de segurança prenderam ao menos 25 pessoas. De acordo com levantamento oficial divulgado pelo jornal El Universal, a polícia deteve 11 suspeitos de envolvimento em atos violentos e outras 14 pessoas por participação em saques.

Além disso, criminosos saquearam pelo menos 69 unidades da rede Oxxo. Por medida preventiva, as autoridades também fecharam 18 agências do Banco del Bienestar para evitar novos ataques.

* Com informações do UOL

