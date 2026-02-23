Amazonas

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas iniciou nesta segunda-feira (23/02) o pré-cadastro das famílias para receber as primeiras 16 unidades habitacionais do projeto Amazonas EcoLar, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. As casas serão destinadas a famílias que vivem em áreas de risco e serão entregues totalmente gratuitas.

Para participar, é necessário realizar o pré-cadastro ou atualizar um cadastro existente na plataforma oficial até o dia 4 de março, pelo site Amazonas Meu Lar ou pelo aplicativo SASI. Durante o preenchimento, selecione a opção “Amazonas EcoLar” para direcionar corretamente a inscrição.

Casas sustentáveis com tecnologia inovadora

O projeto, liderado pela Defesa Civil do Amazonas, utiliza blocos fabricados a partir de resíduos plásticos reciclados, como garrafas PET e outros polímeros. Essa tecnologia garante construção rápida, segura e ambientalmente responsável, retirando toneladas de plástico do meio ambiente.

Segundo o secretário da Defesa Civil, coronel Francisco Máximo, o Amazonas EcoLar vai além da entrega de moradia: “Estamos protegendo vidas em áreas de risco e promovendo adaptação urbana frente a eventos climáticos extremos”, afirma.

Estrutura e benefícios das moradias

Cada unidade terá 50 m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As casas incluem biodigestor próprio, garantindo tratamento adequado de efluentes e preservando o lençol freático.

Entre os destaques do sistema de construção:

Montagem rápida: cada casa pode ser erguida em apenas cinco dias;

Durabilidade e segurança: blocos resistentes ao fogo, umidade e mofo;

Conforto térmico e acústico;

Construção limpa: dispensa argamassa, cimento ou cola, reduzindo desperdício.

Infraestrutura completa

O projeto-piloto será implantado em 3,2 mil m² na rua Delfim de Souza, com urbanização completa: vias, calçadas, drenagem, rede de esgoto, abastecimento de água, iluminação, paisagismo, playground e academia ao ar livre.

As obras de urbanização serão executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), da Sedurb, e a montagem das casas pela Defesa Civil.

O secretário Marcellus Campêlo destaca que o projeto não só garante moradia digna e segura, como também reduz a poluição em rios, igarapés e áreas urbanas, fortalecendo a economia circular e a gestão de risco no Amazonas.

