Aiuaba (CE) – Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após agredir a esposa e a filha, uma bebê de cinco meses, no distrito de Bom Nome, em Aiuaba. O caso ocorreu neste domingo (22) e mobilizou a Polícia Militar da região.
Bebê em estado grave
A criança foi levada ao hospital com suspeita de fratura no crânio devido aos golpes desferidos pelo pai. Ela teve convulsões e precisou ser transferida para uma unidade hospitalar de maior porte, onde permanece internada.
Segundo a mãe, o casal começou a discutir quando o suspeito chegou embriagado, procurando seu celular.
Prisão do suspeito
Populares acionaram a Polícia Militar após presenciar o crime. O homem tentou se esconder em um banheiro e resistiu à prisão. Os policiais precisaram utilizar algemas para contê-lo.
Após a prisão, ele ameaçou a companheira, afirmando que “se ela o denunciasse, ele iria matá-la”.
Polícia investiga o caso
O homem foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência e responderá pelos crimes de lesão corporal grave, violência doméstica e ameaça. As autoridades seguem acompanhando o estado de saúde da bebê.
Leia mais:
Estrangulamento e agressão: homem preso em Manaus por violência doméstica