Agressão

Bebê está em estado grave após sofrer agressões do próprio pai; polícia prendeu o suspeito em flagrante.

Aiuaba (CE) – Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após agredir a esposa e a filha, uma bebê de cinco meses, no distrito de Bom Nome, em Aiuaba. O caso ocorreu neste domingo (22) e mobilizou a Polícia Militar da região.

Bebê em estado grave

A criança foi levada ao hospital com suspeita de fratura no crânio devido aos golpes desferidos pelo pai. Ela teve convulsões e precisou ser transferida para uma unidade hospitalar de maior porte, onde permanece internada.

Segundo a mãe, o casal começou a discutir quando o suspeito chegou embriagado, procurando seu celular.

Prisão do suspeito

Populares acionaram a Polícia Militar após presenciar o crime. O homem tentou se esconder em um banheiro e resistiu à prisão. Os policiais precisaram utilizar algemas para contê-lo.

Após a prisão, ele ameaçou a companheira, afirmando que “se ela o denunciasse, ele iria matá-la”.

Polícia investiga o caso

O homem foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência e responderá pelos crimes de lesão corporal grave, violência doméstica e ameaça. As autoridades seguem acompanhando o estado de saúde da bebê.

