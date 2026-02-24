Desperto

Moradores improvisam escada para resgatar idosa e animais durante fogo na zona sul.

Manaus (AM) – Um incêndio atingiu um prédio de três andares na tarde desta terça-feira (24), na avenida Tarumã, bairro Praça 14, zona sul da capital amazonense.

A fumaça tomou conta do imóvel, que fica em uma vila residencial, e provocou momentos de tensão entre moradores e comerciantes da região.

Moradores improvisam escada para resgate

Vizinhos agiram rápido para salvar as pessoas que estavam presas no segundo andar. Eles colocaram uma escada improvisada até a sacada do imóvel para retirar as vítimas.

Segundo informações preliminares, três pessoas estavam na residência, entre elas uma idosa, além de três cachorros. Todos foram retirados com vida.

Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde das vítimas.

Fogo mobiliza bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas enviou três viaturas ao local para combater as chamas. A corporação informou que o incêndio foi controlado e não atingiu outros imóveis da vila.

A fumaça intensa podia ser vista a distância e assustou quem passava pela avenida.

Causas ainda serão investigadas

As circunstâncias do incêndio ainda são desconhecidas. A perícia deve apontar o que provocou o fogo.

VEJA VÍDEO

