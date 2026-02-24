Manaus (AM) – Um incêndio atingiu um prédio de três andares na tarde desta terça-feira (24), na avenida Tarumã, bairro Praça 14, zona sul da capital amazonense.
A fumaça tomou conta do imóvel, que fica em uma vila residencial, e provocou momentos de tensão entre moradores e comerciantes da região.
Moradores improvisam escada para resgate
Vizinhos agiram rápido para salvar as pessoas que estavam presas no segundo andar. Eles colocaram uma escada improvisada até a sacada do imóvel para retirar as vítimas.
Segundo informações preliminares, três pessoas estavam na residência, entre elas uma idosa, além de três cachorros. Todos foram retirados com vida.
Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde das vítimas.
Fogo mobiliza bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas enviou três viaturas ao local para combater as chamas. A corporação informou que o incêndio foi controlado e não atingiu outros imóveis da vila.
A fumaça intensa podia ser vista a distância e assustou quem passava pela avenida.
Causas ainda serão investigadas
As circunstâncias do incêndio ainda são desconhecidas. A perícia deve apontar o que provocou o fogo.
VEJA VÍDEO
Leia mais: