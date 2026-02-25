Cavalo de Aço

Fiscalização na avenida das Torres abordou 589 veículos e focou em motociclistas para reduzir acidentes.

Manaus (AM) – Operação “Cavalo de Aço” retirou 25 veículos e autuou 154 condutores durante fiscalização realizada nesta terça-feira (24/2) na avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres, na zona Norte de Manaus. Ao todo, 589 veículos foram abordados.

A ação é parte das iniciativas da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para prevenir acidentes e combater irregularidades no trânsito da cidade.

Foco na fiscalização de motociclistas

As infrações mais comuns detectadas foram licenciamento em atraso, falta de CNH e ausência de equipamentos obrigatórios de segurança. O principal objetivo da operação foi verificar documentação e segurança de motocicletas e condutores.

“Nosso foco hoje foi a fiscalização de motocicletas. Em 2025, tivemos 245 sinistros com vítimas fatais na cidade. Desse total, 116 envolveram motociclistas. Queremos reduzir significativamente esses acidentes, disciplinando os condutores”, destacou Stanley Ventilari, diretor de Operações do IMMU.

Apoio e reconhecimento da população

O artífice Otiniel Lopes de Oliveira, de 36 anos, aprovou a fiscalização:

“Há pessoas que não são habilitadas e o trânsito fica muito caótico. Essas operações ajudam a organizar o tráfego e aumentam a segurança de todos”, comentou o condutor.

Parceria com Detran-AM e Guarda Municipal

A operação contou com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas e da Guarda Municipal de Manaus, reforçando a fiscalização e segurança em toda a avenida.

