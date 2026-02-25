Cultura

Orquestra de Violões do Amazonas inaugura sua agenda de 2026

O Teatro Amazonas recebeu, na noite de terça-feira (24/02), o concerto “OVAM – #TBT 2025”, que marcou a abertura da temporada 2026 da Orquestra de Violões do Amazonas. A apresentação foi conduzida pelo maestro Davi Nunes e reuniu o público em uma proposta de revisitar momentos musicais que integraram a programação artística da orquestra em 2025.

O concerto apresentou um panorama diversificado do repertório trabalhado pela formação, transitando entre obras do repertório clássico internacional e composições que dialogam com a musicalidade brasileira e amazônica.

Durante a apresentação, o público acompanhou interpretações de compositores consagrados da literatura para violão e peças que evidenciam a produção regional, reafirmando a proposta artística da orquestra de estabelecer pontes entre tradição e contemporaneidade. A seleção incluiu ainda títulos que marcaram séries e projetos desenvolvidos pela Ovam ao longo de 2025, retomados nesta noite em formato de retrospectiva.

Segundo o maestro Davi Nunes, a concepção do espetáculo partiu da ideia de memória recente como elemento de conexão com o público. “A escolha desse repertório foi voltada para recordar. Os espetáculos do ano passado ainda estão bem frescos na nossa memória, então resolvi trazer de volta experiências como Lendas Amazônicas, o Sacro II e a Série Concertos III, além de trechos de Santo Antônio de Borba”, destacou.

O regente também ressaltou que a apresentação simboliza o início de um novo ciclo de atividades da orquestra, que segue planejando projetos inéditos e ampliando o diálogo com diferentes formações e linguagens artísticas ao longo da temporada.

Com a realização do concerto, a Orquestra de Violões do Amazonas inaugura sua agenda de 2026 reafirmando o compromisso com a difusão da cultura no estado e com a valorização da produção musical que atravessa diferentes períodos, estilos e referências.

