Ageman cobra medidas imediatas da concessionária após moradores enfrentarem falta de água no conjunto Lula.

Manaus (AM) – A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus notificou a concessionária Águas de Manaus após moradores do Conjunto Cidadão 9, conhecido como conjunto Lula, denunciarem desabastecimento de água na localidade.

Problema persistente no abastecimento

Segundo comunicado da própria concessionária, uma manutenção mecânica no setor hidráulico foi realizada no dia 20 de fevereiro, das 8h às 11h. No entanto, mesmo após o horário previsto para restabelecimento, os moradores continuaram sem água, situação repetidamente relatada à Ageman.

Diante da persistência do problema, a agência determinou que a concessionária adotasse medidas corretivas imediatas e mitigadoras em até 24 horas, até o restabelecimento definitivo do serviço.

Solicitação de informações detalhadas

No documento, a Ageman exige que a Águas de Manaus apresente:

Histórico detalhado da ocorrência, com data de detecção do problema;

Diagnóstico técnico das causas do desabastecimento;

Delimitação geográfica da área afetada;

Plano de contingência operacional, incluindo ações emergenciais;

Medidas mitigadoras adotadas, como eventual abastecimento alternativo.

Fiscalização e monitoramento

O diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, reforçou a importância do serviço:

“O abastecimento de água é essencial e não pode sofrer interrupções além do prazo informado à população. Estamos cobrando respostas técnicas detalhadas e medidas imediatas para minimizar os impactos aos moradores.”

Na manhã desta terça-feira (24/2), técnicos da Diretoria Executiva de Regulação e Fiscalização da Ageman estiveram no Conjunto Cidadão 9 para acompanhar as providências adotadas pela concessionária. A agência seguirá monitorando a situação, podendo aplicar novas medidas regulatórias em caso de reincidência ou irregularidades.

Atendimento à população

A Ouvidoria da Ageman atende demandas relacionadas a água, esgoto, iluminação pública e Zona Azul, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios.

A população é orientada a utilizar os canais da Ouvidoria para registrar solicitações e acompanhar soluções.

