Empregadores têm até sábado (28) para entregar o informe de rendimentos de 2025 aos funcionários. O documento é essencial para a declaração da Receita Federal do Brasil.
No mesmo prazo, instituições financeiras e corretoras de valores devem disponibilizar os dados sobre aplicações financeiras referentes ao ano-calendário de 2025.
Documento é base para a declaração do IRPF 2026
Os contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) precisam do informe para preencher a declaração do IRPF 2026, ano-base 2025. O documento detalha todos os valores recebidos pela pessoa física ao longo do ano passado.
Quem emite o informe é a fonte pagadora, independentemente do porte. Isso inclui desde microempreendedores individuais (MEI) com empregados até o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O que deve constar no informe de rendimentos
O informe deve apresentar informações completas sobre os rendimentos e descontos. Entre os principais dados estão:
Salário bruto do ano-base; Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); contribuições previdenciárias; benefícios, como vale-alimentação e vale-refeição; outras deduções aplicáveis.
Esses dados permitem que o contribuinte confira valores, evite erros e reduza o risco de cair na malha fina.
Isenção do Imposto de Renda em 2025
Desde 1º de janeiro, trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês têm isenção total do Imposto de Renda.
Para rendas de até R$ 7.350 mensais, a regra prevê redução gradual do imposto. Nesse caso, quanto mais próxima a renda estiver de R$ 5 mil, maior será o desconto aplicado.
(*) Com informações da Agência Brasil