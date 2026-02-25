Imposto de Renda

Documento é obrigatório e garante o preenchimento correto do Imposto de Renda 2026

Publicado em 25 de fevereiro de 2026

Empregadores têm até sábado (28) para entregar o informe de rendimentos de 2025 aos funcionários. O documento é essencial para a declaração da Receita Federal do Brasil.

No mesmo prazo, instituições financeiras e corretoras de valores devem disponibilizar os dados sobre aplicações financeiras referentes ao ano-calendário de 2025.

Documento é base para a declaração do IRPF 2026

Os contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) precisam do informe para preencher a declaração do IRPF 2026, ano-base 2025. O documento detalha todos os valores recebidos pela pessoa física ao longo do ano passado.

Quem emite o informe é a fonte pagadora, independentemente do porte. Isso inclui desde microempreendedores individuais (MEI) com empregados até o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O que deve constar no informe de rendimentos

O informe deve apresentar informações completas sobre os rendimentos e descontos. Entre os principais dados estão:

Salário bruto do ano-base; Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); contribuições previdenciárias; benefícios, como vale-alimentação e vale-refeição; outras deduções aplicáveis.

Esses dados permitem que o contribuinte confira valores, evite erros e reduza o risco de cair na malha fina.

Isenção do Imposto de Renda em 2025

Desde 1º de janeiro, trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês têm isenção total do Imposto de Renda.

Para rendas de até R$ 7.350 mensais, a regra prevê redução gradual do imposto. Nesse caso, quanto mais próxima a renda estiver de R$ 5 mil, maior será o desconto aplicado.

(*) Com informações da Agência Brasil