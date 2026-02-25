gestão municipal

Prefeito apresenta ações da gestão municipal e reforça compromisso com educação, saúde e infraestrutura

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou na manhã desta quarta-feira (25) do programa Balanço Geral Manaus, da TV Record, onde apresentou um panorama das principais ações da prefeitura nos últimos anos. Ele detalhou os avanços alcançados em áreas estratégicas da administração municipal.

Durante a entrevista, o prefeito destacou que permanece à frente do Executivo municipal, cumprindo normalmente sua agenda administrativa. Ele reforçou que, até o prazo legal da legislação eleitoral, seguirá conduzindo as ações da gestão e acompanhando os projetos em andamento.

Ao fazer um balanço da administração, David Almeida ressaltou que as vagas em creche passaram de 5 mil para 14 mil na rede municipal. Além disso, o desempenho da educação fundamental colocou Manaus entre as capitais com melhores indicadores do país.

“Nosso compromisso é com resultado concreto. Quando assumimos, encontramos desafios históricos, mas estruturamos políticas públicas que hoje apresentam números consistentes na educação, na saúde, na infraestrutura e no saneamento. Seguimos trabalhando com responsabilidade e planejamento até o último dia da gestão”, afirmou o prefeito.

Na área da saúde, o prefeito destacou que a cobertura da atenção básica saltou de 47% para 92%. No saneamento básico, Manaus registrava cerca de 16% de cobertura em 2021 e deverá alcançar aproximadamente 40% ao fim do atual ciclo administrativo.

Investimentos em obras e mobilidade

David Almeida também mencionou investimentos em mobilidade urbana, incluindo viadutos e passagens de nível, além da renovação do transporte coletivo. Ele destacou ainda a expansão de parques públicos, o fortalecimento da política habitacional e avanços na regularização fundiária.

Ao relembrar sua experiência como governador interino, o prefeito destacou medidas adotadas à época, como recuperação de ramais no interior do Estado e pagamento de abono aos profissionais da educação, ressaltando sua trajetória marcada por atuação administrativa em diferentes níveis de governo.

Fotos – Dhyeizo Lemos / Semcom-Prefeito e Arquivo / Semcom



Gestão focada na continuidade

Questionado sobre o cenário político estadual, David Almeida afirmou:

“O debate eleitoral ocorrerá no momento oportuno”, conforme o calendário legal, e que atualmente sua prioridade permanece sendo a gestão da capital.

Sobre a operação policial recentemente noticiada, o prefeito garantiu:

“A Prefeitura não é alvo da investigação”

e reiterou respeito às instituições, defendendo que eventuais apurações ocorram dentro do devido processo legal.

A entrevista reforçou o foco da administração municipal na consolidação de políticas públicas estruturantes e na continuidade das ações que vêm sendo executadas em Manaus.

Leia mais: