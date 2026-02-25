Cooperação técnica

Projeto selecionará 80 acadêmicos para atender eleitores em Manaus até 6 de maio de 2026

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) celebraram um Termo de Cooperação Técnica para executar o projeto de extensão “Eleitores de Manaus e a Parceria UEA/TRE-AM: Cadastro Eleitoral 2026”. A iniciativa visa reforçar o atendimento aos eleitores da capital durante o período de fechamento do cadastro eleitoral, que se encerra em 6 de maio.

Serão selecionados 80 estudantes matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação da UEA para atuar em Centrais de Atendimento e Postos Avançados do TRE-AM de forma descentralizada, oferecendo suporte direto à população.

Parceria fortalece educação e cidadania

A presidente do TRE-AM, Carla Reis, destaca a importância do projeto.

“O Termo de Cooperação Técnica amplia nossa capacidade operacional justamente no momento mais sensível do calendário eleitoral, que é o fechamento do cadastro. É uma medida estratégica, que fortalece a estrutura da Justiça Eleitoral, a formação cidadã dos discentes e qualifica o suporte prestado ao eleitor, assegurando que todos tenham condições de regularizar sua situação até o dia 6 de maio”, afirmou a desembargadora.

O reitor da UEA, André Zogahib, reforça que a iniciativa transforma a formação acadêmica em experiência prática de cidadania.

“Essa parceria, que une ensino, extensão e responsabilidade social, permite que nossos estudantes contribuam diretamente para o processo democrático, ao mesmo tempo em que desenvolvem senso crítico, responsabilidade social e compromisso com a sociedade amazonense”, disse.

Inscrições e requisitos para participação

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário eletrônico: https://forms.gle/hWdJmUGMZvivThqu7

O prazo vai até 28 de fevereiro, com divulgação do resultado no site da UEA em 3 de março.

No momento da inscrição, o candidato deve apresentar:

Histórico escolar atualizado

Autodeclaração de disponibilidade de tempo

Inexistência de filiação partidária

Bolsa e capacitação

Os selecionados receberão bolsa de extensão de R$ 1.000,00 mensais por dois meses, totalizando R$ 2.000,00. Antes do início das atividades, participarão de curso de formação teórica e prática oferecido pelo TRE-AM. O atendimento aos eleitores ocorrerá entre 16 de março e 8 de maio de 2026.

Processo seletivo

A seleção será realizada em etapas eliminatória e classificatória, considerando:

Regularidade acadêmica

Coeficiente de rendimento

Percentual de carga horária concluída

Ordem de inscrição, em caso de empate

Candidatos que atendam aos critérios, mas não se classificarem dentro das vagas, integrarão cadastro de reserva.

Para mais informações, consulte: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=14904

(*) Com informações da assessoria