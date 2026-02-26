Ajuda

Bebês prematuros nasceram dentro de casa e foram levados ao hospital com apoio do Samu; mãe e filhos estão bem

Uma jovem de 18 anos deu à luz a gêmeos dentro de casa com ajuda de policiais militares na manhã desta quarta-feira (25/02), em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. O caso aconteceu no bairro Sol Nascente.

Por volta das 8h, moradores da rua Maracajá pediram socorro ao perceber que a gestante estava em trabalho de parto avançado. A equipe da viatura 1206, formada pelos cabos Zaqueu e Thelson, foi até o endereço e encontrou a jovem já em fase final de parto, no segundo andar da casa.

Sem tempo para esperar reforço médico, um dos policiais ajudou no nascimento de um dos bebês. Ele envolveu a criança em um lençol e prestou os primeiros cuidados até que a mãe se estabilizasse. Minutos depois, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e assumiu o atendimento.

A mãe, identificada como Pâmela Yohane Aguiar de Araújo, e os recém-nascidos foram levados a uma unidade de saúde com apoio da polícia para agilizar o deslocamento.

Já na maternidade, os policiais receberam a confirmação de que a jovem havia dado à luz gêmeos. Os dois meninos nasceram prematuros, com cerca de seis meses de gestação. Eles devem ser transferidos para Manaus, onde receberão acompanhamento médico especializado.

Segundo a Polícia Militar, mãe e filhos receberam atendimento e estão estáveis. A ocorrência foi acompanhada pelo comando da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM).

Veja vídeo:

Leia mais

Marciele recebe título de Cidadã do Amazonas por arte e ativismo

Amazonas ultrapassa a marca de um milhão de Carteiras de Identidade Nacional emitidas