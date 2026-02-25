ALEAM

Participante do BBB 26 é reconhecida por arte, ativismo indígena e defesa da Amazônia

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovou nesta quarta-feira (25) um projeto de lei que concede a Marciele Albuquerque da Silva o Título de Cidadã do Amazonas. A proposta é do deputado Wilker Barreto, do partido Mobiliza.

O título é concedido com base na Resolução Legislativa nº 71, de 15 de dezembro de 1977, que estabelece homenagem a personalidades que prestaram relevantes serviços ao estado.

A entrega da honraria ocorrerá em uma reunião especial da Casa Legislativa, em data e horário que ainda serão definidos pela Mesa Diretora.

Trajetória marcada por identidade, resistência e liderança

Marciele ganhou projeção nacional como Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, cargo que ocupa desde 2017. Na arena, ela representa a força e a beleza da mulher indígena em performances marcantes.

Indígena do povo Munduruku, natural de Juruti, no Pará, Marciele se tornou um dos rostos mais emblemáticos do Festival Folclórico de Parintins, tornando-se símbolo da arte, da fé e da cultura do Amazonas.

Além disso, ela utiliza as redes sociais para conscientização e mantém parcerias com organizações sociais. Sua participação em debates climáticos levou pautas amazônicas a espaços de grande visibilidade, reforçando o pertencimento e a preservação cultural.

Deputado destaca relevância e ativismo

O deputado Wilker Barreto destacou que apresentou a propositura em novembro de 2025, antes da participação de Marciele no BBB 26. Segundo ele, Marciele é mais do que uma artista, sendo também líder, empreendedora e ativista da causa indígena, com atuação em importantes espaços internacionais.

“Sua atuação une cultura, sustentabilidade e protagonismo social, contribuindo diretamente para a valorização da identidade amazônica e o fortalecimento da economia criativa regional”, declarou o deputado.

Ele ressaltou ainda que a artista representa o espírito do povo amazonense, ao unir sensibilidade e coragem em suas ações. Para Barreto, o trabalho de Marciele fortalece a imagem do Amazonas como território de cultura, inovação e sustentabilidade.

Reconhecimento oficial da Aleam

Com a aprovação em plenário, o projeto segue para os trâmites legais e, posteriormente, para sanção governamental, etapa necessária para oficializar a concessão do título.

A honraria reconhece o trabalho de Marciele, que une arte, representatividade e ativismo em defesa da Amazônia e dos povos originários, reforçando sua trajetória como símbolo cultural e social do estado.

VÍDEO:

Leia mais: