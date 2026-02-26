Liceu de Artes

Seletivas nas áreas de música, dança, teatro e artes visuais ocorrem até 27 de fevereiro em três unidades da capital

O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro iniciou, nesta semana, as inscrições para audições nas áreas de dança, teatro, música e artes visuais, em Manaus. As seletivas seguem até sexta-feira (27) e ocorrem nas unidades do Sambódromo, do Centro de Convivência Padre Pedro Vignola e do Centro de Convivência Magdalena Arce Daou.

A iniciativa amplia as oportunidades de ingresso em cursos e grupos de prática artística mantidos pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Formação artística gratuita e referência no Amazonas

Referência na formação artística pública do estado, o Liceu desenvolve ações continuadas de ensino e difusão cultural voltadas a crianças, jovens e adultos. Além disso, oferta cursos gratuitos em diferentes linguagens artísticas e promove a integração entre aprendizagem, prática coletiva e circulação cultural.

A abertura das audições integra esse processo formativo e possibilita o acesso a experiências em corais, orquestras, banda de música, grupos experimentais de teatro, cursos de artes visuais e no Balé Jovem Claudio Santoro.

As vagas destinam-se a candidatos interessados em integrar turmas regulares e grupos de prática artística. Dessa forma, a instituição fortalece a formação cultural e amplia o acesso ao ensino artístico público no Amazonas.

Programação das audições em Manaus

Unidade Sambódromo

Teatro — Grupo Experimental de Teatro (GET): 23 a 25 de fevereiro, das 14h às 17h, Sala 5 – Bloco E.

23 a 25 de fevereiro, das 14h às 17h, Sala 5 – Bloco E. Artes Visuais – Desenho 2: 23 e 25 de fevereiro, das 14h às 16h30, Sala 1 – Bloco E.

23 e 25 de fevereiro, das 14h às 16h30, Sala 1 – Bloco E. Música (25 a 27 de fevereiro): Camerata de Violão: das 8h às 11h, Salão de Regência – Bloco C; Coral Infantil e Infantojuvenil: das 14h às 17h, Sala dos Corais; Coral Jovem e Adulto: das 18h às 21h, Sala dos Corais; Orquestra de Repertório Popular (ORP) e Orquestra Jovem Claudio Santoro: das 14h às 17h.

Dança 1, 2 e 3: 26 de fevereiro, das 8h às 11h e das 14h às 17h, Sala 4.

26 de fevereiro, das 8h às 11h e das 14h às 17h, Sala 4. Balé Jovem Claudio Santoro: 27 de fevereiro, das 13h às 17h, Sala 4 – Bloco A.

Centro de Convivência Padre Pedro Vignola

Banda de Música Pe. Pedro Vignola: 23 a 25 de fevereiro, das 18h às 20h, Sala de Música.

Centro de Convivência Magdalena Arce Daou

Coral Adulto: 24 e 26 de fevereiro, das 18h às 19h30, Sala de Música.

Os candidatos devem comparecer presencialmente às unidades, nas datas, horários e salas indicados, para participar das audições.

Cronograma de matrículas

O cronograma de matrículas presenciais para cursos regulares ocorrerá em etapas. Entre os dias 2 e 4 de março, o procedimento será destinado aos cursos regulares em Parintins. Já nos dias 5 e 6 de março, as matrículas atenderão às unidades de Manaus e Envira.

Para candidatos com 18 anos ou mais, é necessário apresentar cópias de CPF, RG, comprovante de residência, foto 3×4 e contato atualizado. No caso de menores de idade, exige-se RG ou certidão de nascimento, RG e CPF do responsável, comprovante de residência, foto 3×4, contato atualizado do responsável e declaração escolar.

Com atuação consolidada na capital e no interior, o Liceu segue promovendo políticas públicas de formação cultural. Assim, contribui para o desenvolvimento de habilidades técnicas e criativas e para a valorização da produção artística no Amazonas.

