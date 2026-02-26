Anato 2026

Participação na maior feira de turismo da Colômbia reforça promoção do destino e articulação para expansão da conectividade aérea.

A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) participa da 45ª edição da Vitrine Turística Anato 2026, realizada em Bogotá, na Colômbia. O evento, considerado a principal feira de turismo do país vizinho, teve início na quarta-feira (25/02) e segue até sexta-feira (27/02), com a proposta de consolidar os roteiros turísticos do Amazonas no mercado sul-americano e internacional.

Organizada pela Associação Colombiana de Agências de Viagens e Turismo, a feira deve reunir mais de 52 mil profissionais do setor, cerca de dois mil a mais que na edição de 2025, além da previsão de 24 mil reuniões de negócios ao longo dos três dias. Nesta edição, a Amazonastur atua como coexpositora no estande da Embratur, aproveitando o fato de o Brasil ser o país convidado de honra para ampliar articulações estratégicas e oportunidades comerciais.

O presidente da Amazonastur, Marcel Alexandre, destacou que a participação na Anato é estratégica para fortalecer a relação bilateral e avançar na ampliação da conectividade aérea. “Nosso objetivo é consolidar a rota Manaus–Bogotá e dialogar com companhias aéreas para viabilizar novos destinos, reafirmando o compromisso do Amazonas em se posicionar como hub logístico e turístico na região”, afirmou.

No espaço dedicado ao Amazonas, os visitantes têm acesso a mapas informativos, materiais promocionais e ações de promoção da identidade regional, com exposição de artesanato e degustação de produtos com sabores típicos da floresta, evidenciando a diversidade cultural e gastronômica do estado.

O agente de viagens Doney Gómez, de Medellín, ressaltou o interesse pelo destino. “Gostaria de conhecer a Amazônia pela sua natureza e pela experiência de estar em uma região de floresta. É um destino que oferece algo diferente, com forte conexão com o meio ambiente. Grande parte da Amazônia pertence ao Brasil, o que torna Manaus um ponto estratégico para vivenciar essa experiência”, declarou.

