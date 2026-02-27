vitórias

Cada vitória reflete uma era diferente, jogadores diferentes e uma versão diferente do Brasil

A posição do Brasil no topo do futebol internacional é construída com base em cinco vitórias na Copa do Mundo, mais do que qualquer outra nação na história do torneio. Cada vitória reflete uma era diferente, jogadores diferentes e uma versão diferente do Brasil, mas todas elas ainda moldam a forma como a seleção nacional é avaliada hoje.

Para os adeptos que acompanham de perto a Seleção, seja através da cobertura dos jogos, análises ou plataformas como a casa de aposta, estas equipas são lembradas não apenas pelas vitórias, mas também pela forma como jogaram e pelos padrões que estabeleceram.

1958 – Suécia

A Seleção conquistou a sua primeira Copa do Mundo em 1958, derrotando a Suécia por 5 a 2 na final. O torneio contou com o surgimento de Pelé, que tinha 17 anos e marcou seis golos no total, incluindo dois na final contra os anfitriões. Garrincha foi outro contribuidor fundamental durante a competição. O Brasil disputou seis partidas, vencendo cinco e empatando uma, marcando 16 golos e sofrendo quatro. Para os fãs interessados na história por trás das apostas na Copa do Mundo modernas, essa vitória marcou o primeiro grande título internacional do Brasil e o início de um legado que ainda hoje molda a forma como o torneio é visto.

1962 – Chile

Eles defenderam com sucesso o título em 1962, derrotando a Checoslováquia por 3 a 1 na final e se tornando apenas a segunda equipa na história a vencer duas Copas do Mundo consecutivas. Pelé jogou nas fases iniciais, mas perdeu grande parte do torneio devido a uma lesão. Garrincha desempenhou um papel importante e terminou como artilheiro com quatro golos. O Brasil ficou invicto em seis partidas, vencendo cinco e empatando uma. Sofreu cinco golos no total. Este torneio demonstrou a capacidade do Brasil de vencer apesar das lesões de jogadores importantes.

1970 – México

1970 marcou a terceira Copa do Mundo do Brasil, com uma vitória por 4 a 1 sobre a Itália na final. O plantel incluía Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão e Carlos Alberto. Jairzinho marcou sete golos e balançou as redes em todas as partidas, tornando-se o segundo maior artilheiro do torneio. O Brasil venceu todas as seis partidas, marcando 19 golos e sofrendo sete. Esta vitória permitiu ao Brasil ficar com o Troféu Jules Rimet para sempre, já que era o seu terceiro título. Pelé se tornou o único jogador a ganhar três Copas do Mundo.

1994 – EUA

O troféu foi conquistado novamente em 1994, após um intervalo de 24 anos. A final contra a Itália terminou em 0 a 0 após a prorrogação e foi decidida nos pênaltis, tornando-se a primeira final de Copa do Mundo a ser decidida nos pênaltis. Romário marcou cinco golos durante o torneio e foi eleito o melhor jogador da competição. Bebeto marcou três golos. O Brasil sofreu apenas três golos em sete jogos, o menor total de qualquer equipa na competição.

2002 – Coreia do Sul e Japão

A quinta vitória do Brasil na Copa do Mundo aconteceu em 2002, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha na final. Ronaldo marcou os dois golos e terminou o torneio como o artilheiro, com oito golos. O Brasil venceu todas as sete partidas e marcou 18 golos. O plantel incluía Rivaldo, Ronaldinho e Cafu, que era o capitão da equipa. Esta continua a ser a mais recente conquista do Brasil na Copa do Mundo.

Ao longo destes cinco torneios, o Brasil disputou 33 partidas, vencendo 29 e empatando quatro. O sucesso destas equipas ao longo de várias gerações explica por que a história do Brasil na Copa do Mundo continua a ser referenciada sempre que se discute futebol internacional. Cada nova equipa carrega o peso desse recorde, com expectativas moldadas por décadas de sucesso.

Com o regresso do torneio à América do Norte, a questão agora é se o Brasil poderá aumentar a sua história e conquistar a sexta vitória na Copa do Mundo na competição deste ano nos Estados Unidos, Canadá e México.