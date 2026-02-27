Convenção de Metas

Prefeito apresenta avanços da gestão, integra IA ao monitoramento e define metas estratégicas para 2026

O prefeito de Manaus, David Almeida, abriu nesta sexta-feira (27) a Convenção de Metas 2026 do município, incorporando uma ferramenta baseada em inteligência artificial ao sistema de monitoramento da gestão. O evento, realizado no Novotel Manaus, reuniu secretários e gestores para apresentar o balanço dos principais avanços e formalizar as metas do próximo ciclo.

Tecnologia reforça monitoramento e moderniza gestão

Na abertura, o prefeito destacou que a nova tecnologia passa a integrar o acompanhamento dos indicadores estratégicos da prefeitura.

“Agora as metas da prefeitura passam a contar com ferramentas de inteligência artificial. Isso eleva o nível do monitoramento e moderniza a gestão pública municipal”, afirmou.

David Almeida reforçou que o modelo implantado desde 2021 é sustentado por planejamento estruturado e reuniões mensais de acompanhamento.

“Eu me reúno mensalmente com os secretários. Resultado não acontece por acaso. É meta definida e monitoramento permanente”, ressaltou.

Avanços consolidados em saúde, educação e saneamento

Durante a apresentação, o prefeito destacou os avanços alcançados:

Vagas em creche: de 5 mil para 14 mil

de 5 mil para 14 mil Ensino em tempo integral: de 6 mil para 22 mil alunos

de 6 mil para 22 mil alunos Cobertura da Atenção Primária: de 42% para 92% da população

de 42% para 92% da população Saneamento: coleta e tratamento de esgoto de 16% para 39%, com meta de 45% até 2026 e 90% até 2033

coleta e tratamento de esgoto de 16% para 39%, com meta de 45% até 2026 e 90% até 2033 Meio ambiente: 14 ecobarreiras reduziram resíduos do rio Negro de 700–800 toneladas para cerca de 350 toneladas

O prefeito também atualizou o plano de governo eleito em 2024, informando que:

40% das metas foram executadas em 2025

39% estão em andamento

21% restantes serão iniciadas em 2026, incluindo obras estruturantes, novas UBSs, reformas e construções de escolas, lançamento da pedra fundamental do hospital municipal e ampliação da Fundação Doutor Thomas (FDT)

Crescimento financeiro e autonomia da prefeitura

Foto: Divulgação

O titular da Semef, Clécio Freire, destacou que a receita própria do município passou de R$ 1,13 bilhão para R$ 2,30 bilhões durante a gestão. Segundo ele, o crescimento é resultado de reorganização administrativa, valorização do servidor, investimento em tecnologia e combate à sonegação fiscal.

O subsecretário Alain Jean reforçou que a convenção formaliza a pactuação anual de metas e integra a rotina de monitoramento estruturada pelo Executivo municipal.

Já o assessor do IMMU, Antônio Costa, pontuou que a definição técnica das metas tem refletido na redução de vítimas fatais e na melhoria do transporte coletivo.

Consolidação da cultura de metas

Ao encerrar o evento, David Almeida reafirmou que a cultura de metas está consolidada na administração.

“O que garante avanço na gestão pública é planejamento, monitoramento e responsabilidade”, concluiu.

A Convenção de Metas 2026 consolida o modelo de gestão por resultados implantado desde 2021 e inicia um novo ciclo administrativo com metas pactuadas, tecnologia aplicada e foco na eficiência dos serviços públicos em Manaus.

