O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem direcionado ações para fortalecer a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e consolidar a Zona Franca de Manaus (ZFM) como eixo do desenvolvimento regional.
Entre as prioridades estão o destaque ao faturamento recorde da ZFM, a ampliação da sustentabilidade do modelo e o incentivo à bioeconomia e à tecnologia.
Investimentos na BR-319 e infraestrutura logística
O governo federal anunciou R$ 500 milhões para melhorias e recuperação de trechos críticos da BR-319. A rodovia é estratégica para o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus.
Além disso, o investimento busca garantir maior integração logística entre o Amazonas e outros estados.
Regularização do CBA e impulso à bioeconomia
Em 2023, o governo assinou decreto que oficializou a personalidade jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). A medida fortalece a pesquisa e estimula produtos baseados na biodiversidade amazônica.
Com isso, a gestão federal amplia o foco em bionegócios e na agregação de valor à produção regional.
Inteligência regional e fortalecimento da gestão
A Suframa passou a integrar o Núcleo de Inteligência Regional. A iniciativa busca aprimorar a tomada de decisões estratégicas para o desenvolvimento da Amazônia.
Ao mesmo tempo, a autarquia mantém a gestão dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio.
Emendas parlamentares ampliam capacidade de investimento
O governo também abriu caminho para que a Suframa receba emendas parlamentares. Dessa forma, a autarquia pode captar recursos adicionais e direcionar investimentos a projetos estruturantes.
Parcerias internacionais e transferência de tecnologia
Outra frente de atuação envolve parcerias internacionais voltadas à transferência de tecnologia. O intercâmbio com a Coreia do Sul exemplifica a estratégia de ampliar a inserção tecnológica da produção local.
Assim, o governo federal reforça a Suframa como instrumento de política industrial, inovação e desenvolvimento sustentável na região Norte.
(*) Com informações de agências