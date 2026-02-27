Suframa

Gestão federal destina R$ 500 milhões à BR-319, regulariza o CBA e amplia foco em bioeconomia e tecnologia na Zona Franca de Manaus

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem direcionado ações para fortalecer a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e consolidar a Zona Franca de Manaus (ZFM) como eixo do desenvolvimento regional.

Entre as prioridades estão o destaque ao faturamento recorde da ZFM, a ampliação da sustentabilidade do modelo e o incentivo à bioeconomia e à tecnologia.

Investimentos na BR-319 e infraestrutura logística

O governo federal anunciou R$ 500 milhões para melhorias e recuperação de trechos críticos da BR-319. A rodovia é estratégica para o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus.

Além disso, o investimento busca garantir maior integração logística entre o Amazonas e outros estados.

Regularização do CBA e impulso à bioeconomia

Em 2023, o governo assinou decreto que oficializou a personalidade jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). A medida fortalece a pesquisa e estimula produtos baseados na biodiversidade amazônica.

Com isso, a gestão federal amplia o foco em bionegócios e na agregação de valor à produção regional.

Inteligência regional e fortalecimento da gestão

A Suframa passou a integrar o Núcleo de Inteligência Regional. A iniciativa busca aprimorar a tomada de decisões estratégicas para o desenvolvimento da Amazônia.

Ao mesmo tempo, a autarquia mantém a gestão dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio.

Emendas parlamentares ampliam capacidade de investimento

O governo também abriu caminho para que a Suframa receba emendas parlamentares. Dessa forma, a autarquia pode captar recursos adicionais e direcionar investimentos a projetos estruturantes.

Parcerias internacionais e transferência de tecnologia

Outra frente de atuação envolve parcerias internacionais voltadas à transferência de tecnologia. O intercâmbio com a Coreia do Sul exemplifica a estratégia de ampliar a inserção tecnológica da produção local.

Assim, o governo federal reforça a Suframa como instrumento de política industrial, inovação e desenvolvimento sustentável na região Norte.

